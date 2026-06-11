La apertura comercial y las exportaciones impulsan la suba del precio de la carne vacuna

REDACCIÓN ELONCE
El economista Gabriel Weidmann explicó a Elonce que existen factores productivos y macroeconómicos que ayudan a entender por qué la carne vacuna se encareció con mayor intensidad en los últimos meses.
La brecha de precios entre la carne vacuna y otras continúa profundizándose en Argentina. Mientras el pollo y el cerdo mantienen valores relativamente más bajos, la carne registra aumentos que la alejan cada vez más del resto de las opciones disponibles para los consumidores.
El economista Gabriel Weidmann explicó a Elonce que existen factores productivos y macroeconómicos que ayudan a entender por qué la carne vacuna se encareció con mayor intensidad en los últimos meses.
“Hay una discrepancia bastante significativa, que ha crecido principalmente a lo largo de los últimos meses del precio de la carne vacuna con respecto a otros precios de otras carnes”, señaló.
Según el especialista, una de las principales diferencias radica en el perfil exportador de la cadena bovina. “Es un bien que se exporta y que tiene una inserción internacional mucho mayor respecto de otro tipo de proteínas animales, como pueden ser la avícola o la porcina”, afirmó.
Witman destacó que las características propias de cada actividad también influyen en la formación de precios. “La carne avícola y porcina tiene una producción mucho más intensiva, de ciclos de producción mucho más cortos, muy arraigados con políticas de economías de escala. Hay grandes volúmenes de producción, lo que en el mediano plazo hace que su precio tienda a bajar”, explicó. En contraste, indicó que la producción bovina es más extensa y depende en gran medida de la disponibilidad de tierra y de procesos biológicos más prolongados.
El economista también vinculó el fenómeno con el proceso de apertura comercial que atraviesa el país. “Argentina entró en los últimos dos años en un proceso de mayor apertura comercial que, específicamente en el caso bovino, hace que se traslade mucho más fuerte el precio internacional al precio interno”, señaló.
A su vez, explicó que una mayor orientación exportadora reduce la oferta disponible para el mercado doméstico y contribuye a sostener precios más elevados. En cambio, en la producción porcina la apertura comercial tiene un efecto diferente. “Implica una mayor presencia de productos importados, lo que disminuye los precios internos y pone presión sobre la necesidad de ser competitivos a nivel internacional”, indicó.
Respecto de los hábitos de consumo, Witman sostuvo que el encarecimiento de la carne bovina provocó una sustitución gradual por otras proteínas. “Frente a estos distintos aumentos de precios hay un traslado de consumo y, en el mediano plazo, se han reemplazado principalmente las proteínas animales”, afirmó.
Reconoció que las dificultades económicas de los hogares también influyen en una menor ingesta de carnes en general. “Argentina tiene un consumo de carne bovina per cápita muy alto, pero a lo largo de un período de cinco o diez años eso ha disminuido fuertemente, reemplazándose principalmente por carne avícola y, en segundo lugar, por carne porcina”, explicó.
Además, destacó que el cerdo ganó protagonismo en la dieta cotidiana de los argentinos. “Hoy eso está mucho más equilibrado y la experiencia cotidiana es ver locales de especialidad que han logrado un comportamiento del consumidor mucho más cercano y familiarizado con el consumo de ese tipo de carnes”, señaló.
Consultado sobre las perspectivas futuras, Witman consideró difícil anticipar una baja significativa en el corto plazo. “Lo que se ha visto en los últimos dos años es que tiene momentos de muy fuerte aumento la carne bovina y después una desaceleración lenta en términos relativos”, indicó.
Según explicó, los incrementos suelen concentrarse en determinados períodos y luego se mantienen durante varios meses. “Ese salto muy fuerte que se da no es un crecimiento sistemático a lo largo de todo el año, sino que son aumentos muy fuertes que después se mantienen por muchos meses”, precisó.
De cara al futuro, el especialista señaló que la evolución de los precios estará estrechamente vinculada al desempeño exportador del sector y a oportunidades comerciales como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
“Si Argentina consolida su proceso de exportación bovina, probablemente consolide también un precio interno un poco más caro respecto de las otras carnes”, concluyó. Elonce.com