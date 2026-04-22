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El petróleo registró leve suba y volvió a la zona de US$100

El precio del petróleo se sostiene a un paso de los US$100 por reflejo de la falta de avances en las negociaciones en el conflicto de Medio Oriente.

22 de Abril de 2026
Los mercados siguen atentos a Medio Oriente
Los mercados siguen atentos a Medio Oriente

El precio del petróleo se sostiene a un paso de los US$100 por reflejo de la falta de avances en las negociaciones en el conflicto de Medio Oriente.

La extensión del alto el fuego en la guerra de Medio Oriente, aunque con una continuidad del bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, mantiene la incertidumbre en los mercados. Así, mientras las bolsas del mundo operan con disparidad este miércoles, el petróleo cotiza al alza y se acerca a los u$s100 por barril.

 

El crudo Brent europeo, que es la referencia en Argentina, sube 0,8% hasta los u$s99,27 por barril. En tanto, el petróleo estadounidense WTI avanza 0,6% hasta los u$s90,16.

 

Por el estrecho de Ormuz circula el 20% del petróleo que se comercializa en el mundo y afecta directamente a países de Europa y Asia. La continuidad del bloqueo acentúa la crisis de suministro y las preocupaciones de los mercados.

Las bolsas del mundo, sin tendencia definida

En ese marco, los principales mercados operan con disparidad. En Asia, el Nikkei japonés trepa 0,4% y la bolsa de Shanghái aumenta 0,1%, pero el índice Hang Seng, de Hong Kong, pierde 1,2%.

 

En Europa, el ponderador Euro Stoxx 50 cede 0,1%. En tanto, el IBEX español cae 0,3%; el DAX alemán, 0,2%; y el CAC francés, 0,3%. En cambio, el FTSE inglés sube 0,1%.

 

Sí se vislumbra más optimismo en el premarket de Wall Street. Es que los futuros de los principales índices operan con alzas de hasta 0,7% lideradas por el Nasdaq.

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