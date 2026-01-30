El dólar oficial cerró el mes cotizando a $1465

El dólar oficial, en el segmento minorista, cerró el mes cotizando a $1465, según indicó el Banco Nación. En la plaza mayorista, el dólar cerró a $1.447 para la venta. El blue, en tanto, registró este viernes un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470.
En la plaza mayorista, el dólar cerró a $1.447 para la venta, un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero. Aún así, se ubica a 7,9% del techo de la banda, en $1.563. En enero, acumula una baja de $8, equivalente al 0,6%, aunque en la última semana se registró un avance de $14 (+1%).
En el mercado informal, el dólar blue registró este viernes un nuevo ajuste a la baja: cayó $5 y cerró a $1.470 para la venta, acumulando en enero un retroceso de $60 (-3,9%).
Según se informó, en el sector financiero la tendencia es mixta: el dólar MEP opera a $1.459,65, una suba diaria de 77 centavos y un retroceso mensual de 1,4%. Por su parte, el dólar CCL cae 0,5%, hasta $1.501,01, y anota una baja en enero del 1,3%.
En el mercado de dólar futuro, las operaciones mostraron disparidad, con el dólar para marzo pactándose en $1.514,50.
Según analistas de mercados financieros, el contexto actual muestra un menor apetito por la dolarización y una mayor demanda por títulos en pesos, impulsada por la normalización de la liquidez y tasas que siguen resultando atractivas para los inversores.
En este sentido, el resultado de la licitación de ayer dejó un rollover del 124%, equivalente a $10,34 billones, aunque para eso elevó el nivel de tasas de interés hasta un 42,41% en el tramo más corto.
"Si bien el MECON decidió convalidar tasas más altas que en el secundario, la absorción de liquidez que logra con este rollover la vemos consistente con el plan monetario: los casi $2 billones absorbidos, ya parte del sistema, se sacan de la base monetaria entrado febrero (con caída estacional de la demanda de dinero)", explicaron.
Desde su perspectiva, eso "da margen al BCRA para que siga acumulando reservas (e inyectando pesos como consecuencia) sin generar desestabilizaciones agresivas en las tasas de mercado". En este sentido, el BCRA ayer se hizo de u$s52 millones, estirando la racha compradora a 19 ruedas consecutivas y llevando el acumulado mensual a u$s1.135 millones.