El dólar oficial abrió a $1.450 tras la derrota del Gobierno en las elecciones de Buenos Aires

El dólar oficial abrió a $1.450 tras la derrota del Gobierno en las elecciones.

La cotización del dólar en el Banco Nación subió 70 pesos y alcanzó los $1.450 en la apertura semanal, reflejando la incertidumbre política y financiera generada por las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Las primeras operaciones del lunes mostraron un aumento en el dólar minorista a través de las aplicaciones de algunos bancos. A las 9 de la mañana, solo algunas entidades ofrecían precios de compra y venta en sus plataformas digitales, llegando hasta los $1.460 para la venta. Estos valores se registraron antes de la apertura del mercado mayorista, mientras se aguardaba la reacción del Gobierno.

El Banco Galicia fijó la divisa en $1.460 para la compra y $1.360 para la venta, mientras que el Banco Santander la ubicó en $1.450 para la compra y $1.400 para la venta. El Banco ICBC, por su parte, la vendía a $1.457, marcando un incremento de aproximadamente 70 pesos respecto de la última rueda.

El viernes, antes de los comicios, Galicia vendía dólares a $1.385 y los compraba a $1.345. Santander operaba con valores de $1.350 para la compra y $1.390 para la venta, mientras que ICBC fijaba su venta en 1.382 pesos. Los precios del lunes reflejaron un salto significativo acorde al nuevo contexto político y financiero.

Cotizaciones en otros bancos y dólar cripto

BBVA ofreció la divisa a $1.450, mientras que Cocos Capital presentó cotizaciones de $1.440 para la compra y $1.401,30 para la venta. En paralelo, el dólar cripto se negoció a $1.422,95 para la venta y $1.416,15 para la compra, según datos de la plataforma Finanzas Argy.

La jornada se desarrolló bajo el impacto inmediato de la derrota del oficialismo en Buenos Aires. En el premarket de Wall Street, los ADR argentinos mostraron bajas generalizadas: Grupo Galicia (GGAL) retrocedió 15,21% hasta 34 dólares, Banco Macro (BMA) perdió 10,03% hasta 53 dólares y Banco Supervielle (SUPV) descendió 11,36% hasta 7,10 dólares.

Otras compañías también registraron caídas: YPF bajó 11,29% hasta 27,35 dólares, Vista Energy (VIST) descendió 8,09% hasta 35 dólares, Loma Negra (LOMA) perdió 10% hasta 8,10 dólares y Pampa Energía (PAM) cayó 8,43% hasta 62,24 dólares. En contraste, solo tres empresas mostraron avances: Globant (GLOB) subió 1,23% hasta 63,12 dólares, Ternium (TX) ganó 2,34% hasta 34,58 dólares y Tenaris (TS) avanzó 1,23% hasta 35,31 dólares.

Bonos en rojo y volumen de operaciones

Los bonos soberanos regidos por la Ley de Nueva York también operaron en baja durante la mañana. Antes de las 9, el Global 2029 (ARGENT 29) retrocedía 7,25% hasta 72,69 dólares, el Global 2030 (ARGENT 30) caía 7,08% hasta 68,94 dólares y el Global 2035 (ARGENT 35) bajaba 8,89% hasta 56,73 dólares.

El Global 2038 (ARGENT 38) descendía 8,72% hasta 60,55 dólares, el Global 2041 (ARGENT 41) se ubicaba en 53,81 dólares con una baja de 6,64% y el Global 2046 (ARGENT 46) mostraba un retroceso de 8,38% hasta 55,54 dólares. Según los operadores, el volumen de transacciones todavía era limitado y se esperaba mayor actividad después de las 9.30.

Estas primeras cotizaciones sirvieron como indicio de la dirección de los precios en el mercado y del nerviosismo generado por el resultado electoral. (Infobae)