El dólar oficial cerró la semana en $1380 para la venta

5 de Septiembre de 2025
Luego de operar durante casi toda la rueda en alza, el dólar oficial mayorista cerró este viernes 5 de septiembre con un retroceso diario de $7,50 para terminar en los $1.355, debido a la intervención oficial tanto en el mercado de cambios oficial (MULC) como en los futuros.

 

Mientras tanto, el dólar oficial minorista cotizó $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA), por su parte, el billete operó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.

 

Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.794.

 

 

Entre los paralelos, el dólar MEP sube 0,2% y cotiza a $1.380,44, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,3% y se vende a $1.385,01.

 

Asimismo, el dólar blue pegó un salto de $50 en la semana y alcanzó su récord nominal desde el 11 de abril. Sucedió en la previa de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA) marcada por una importante inestabilidad cambiaria y la intervención del Gobierno para contener el precio del oficial. El informal subió $5 a $1.350 para la compra y a $1.370 para la venta este viernes 5 de septiembre, según los operadores.

Temas:

Billete dolar
