Francos habló de soberbia y autocrítica: "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente"

Tras la dura derrota electoral de La Libertad Avanza en las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció este lunes que “es hora de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”.
El funcionario nacional admitió además que la soberbia del Gobierno fue uno de los factores que incidió en el revés en las urnas. “Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, eso también en general al pueblo no le cae bien, y eso habrá que rectificar”, expresó en diálogo con radio Mitre.
En ese marco, adelantó que habrá una reunión de Gabinete para evaluar lo sucedido en el distrito bonaerense y sostuvo que el oficialismo pondrá el foco en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, donde intentarán recuperar terreno.
Expectativa por las reformas
“La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder en el Congreso y en Diputados avanzar con las reformas que necesitamos”, afirmó Francos, al tiempo que mencionó la laboral y la tributaria como ejes centrales.
El jefe de Ministros también aprovechó para respaldar el mensaje del presidente Javier Milei, quien ya advirtió que no habrá cambios en la gestión económica pese al mensaje que dejaron las urnas.
“El déficit fiscal, financiero que tuvo en 2023 de 15 puntos del PBI es grave, que intentamos solucionar pero para eso hay que desatender algunos temas que a los argentinos les importa”, señaló.
Distancia con la sociedad
Al analizar el resultado de los comicios bonaerenses, Francos insistió en que los avances de la macroeconomía aún no tuvieron impacto en la vida cotidiana de la población.
El jefe de Ministros analizó la dura derrota de La Libertad Avanza en los comicios de la Provincia y dijo que "los resultados de la macroeconomía no llegaron a la población”. “Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar”, concluyó. (Con información de Clarín)