Luis Caputo reafirmó el rumbo económico: “Nada va a cambiar en lo fiscal ni monetario”

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó este domingo por la noche la continuidad del programa económico del Gobierno, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones provinciales de Buenos Aires.

“Nada va a cambiar, ni en lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario”, publicó el funcionario en su cuenta de X, y aseguró que la política económica seguirá en la misma dirección.

La declaración llegó tras conocerse la victoria de Fuerza Patria, que se impuso con el 46% de los votos, contra el 33,86% de la fuerza oficialista.

Resultados y repercusiones

El peronismo consolidó su triunfo principalmente en la Primera y Tercera sección electoral, aunque también sumó victorias en la Cuarta, Séptima y Octava. En La Matanza, la lista encabezada por Verónica Magario y Fernando Espinoza duplicó los votos de La Libertad Avanza, con el 56% de apoyo.

El presidente Javier Milei también reconoció el revés en un mensaje autocrítico desde el búnker partidario: “En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, expresó junto a su hermana Karina Milei y su principal asesor, Santiago Caputo.

Pese al resultado adverso, desde el Gobierno nacional remarcaron que no habrá giros en la estrategia económica. Caputo reafirmó que el programa se mantiene en las tres áreas centrales: disciplina fiscal, política monetaria y tipo de cambio.