Kicillof celebró la contundente victoria en la provincia de Buenos Aires: “Le pusimos un freno a Milei”

Luego del contundente triunfo de Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló desde La Plata y les agradeció a Sergio Massa y Cristina Kirchner: “Venimos a festejar que con una boleta le pusimos freno a este gobierno de Milei”.

“Es la primera vez que hay un Gobierno Nacional de esta orientación y signo político tan extravagante y bizarro, pero que al mismo tiempo la PBA se gobierna de una mirada y concepción diferente de lo que pasa en la Nación”, sostuvo Kicillof en su discurso.

Acompañado por la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, continuó: “No se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la diversidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina".

"Nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión, nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia", subrayó ante la militancia.

Sobre el final, le envió un mensaje al Presidente: “Le digo a Javier Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo”.

“Quiero dejar en claro hoy, que con esta elección y con este resultado, encontramos una diferencia de 13%. Se ganaron 99 municipios, se ganaron seis de las ocho secciones electorales. Vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado que en la Argentina hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”, cerró.

El audio de Cristina antes del discurso de Kicillof

En medio de los festejos en la sede de Fuerza Patria y antes de que hablase el gobernador Axel Kicillof, Cristina Kirchner envió un audio donde expresó su alegría por los resultados obtenidos.

“Hola, ¿Cómo están todos y todas? Me imagino que felices, como lo estoy yo. Quiero enviar un saludo al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. Fue una elección histórica en la que con muchísima responsabilidad democrática decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron, también”, dijo la expresidenta.

“Es una elección de medio término y el Presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la Provincia que representa casi el 40% del electorado nacional. Ruego a Dios que le dé la sabiduría y la serenidad para hacerlo porque es lo que esperamos todos los argentinos esta noche”, añadió CFK.