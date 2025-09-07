Cristina Kirchner festejó la victoria en Buenos Aires y criticó a Milei: "Salí de la burbuja"

Tras los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de X en el que celebró la victoria de Fuerza Patria y cuestionó al presidente Javier Milei y su programa económico.
"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", señaló la titular del Partido Justicialista.
¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu…— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas bonaerenses muestran un triunfo de Fuerza Patria por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza. En ese contexto, la expresidenta le advirtió a Milei: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".
"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…", agregó Cristina.
Críticas directas y despedida irónica
La titular del PJ arremetió contra el Presidente: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", para luego despedirse con un toque irónico: "Saludos cordiales desde San José 1111".
Cristina cerró su mensaje con dos posdatas. En la primera, hizo un llamado a su militancia a replicar lo logrado en la provincia en las elecciones nacionales de octubre, al tiempo que revirtió el lema de campaña libertario: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!", manifestó.
En su segunda PD, la expresidenta se dirigió nuevamente a Milei: "Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…".
"Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", concluyó Cristina Kirchner. (Con información de Ámbito)