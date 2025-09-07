 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Cristina Kirchner festejó la victoria en Buenos Aires y criticó a Milei: "Salí de la burbuja"

Cristina Kirchner celebró el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses tuiteando a las 21 horas en punto: "¿Viste Milei?". Dijo que la derrota fue por la economía y el escándalo del "3% de coima".

7 de Septiembre de 2025
Cristina Kirchner festejó la victoria en Buenos Aires.
Cristina Kirchner festejó la victoria en Buenos Aires.

Tras los primeros resultados de las elecciones bonaerenses, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de X en el que celebró la victoria de Fuerza Patria y cuestionó al presidente Javier Milei y su programa económico.

 

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", señaló la titular del Partido Justicialista.

Los primeros resultados de las elecciones legislativas bonaerenses muestran un triunfo de Fuerza Patria por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza. En ese contexto, la expresidenta le advirtió a Milei: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

 

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…", agregó Cristina.

Críticas directas y despedida irónica

La titular del PJ arremetió contra el Presidente: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", para luego despedirse con un toque irónico: "Saludos cordiales desde San José 1111".

 

Cristina cerró su mensaje con dos posdatas. En la primera, hizo un llamado a su militancia a replicar lo logrado en la provincia en las elecciones nacionales de octubre, al tiempo que revirtió el lema de campaña libertario: "Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!", manifestó.

En su segunda PD, la expresidenta se dirigió nuevamente a Milei: "Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo…".

 

"Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", concluyó Cristina Kirchner. (Con información de Ámbito)

Temas:

Cristina Kirchner Fuerza Patria Peronismo Buenos Aires La Libertad Avanza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso