Elecciones en la provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria logró amplio triunfo y LLA quedó segunda

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.
También triunfa en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.
Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.
Fuerza Patria obtenía esta noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Buenos Aires, con poco más de 13 puntos de ventaja.
Con el 94,63% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reunía el 47,18% de los votos, frente al 33,78% de LLA y el 5,30% de Somos Buenos Aires.
En esta elección legislativa la participación alcanzó el 63,25% del electorado. (Con información de NA e Infobae)