 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Elecciones Legislativas 2025

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: Fuerza Patria logró amplio triunfo y LLA quedó segunda

A las 21 horas, tal como estaba pautado, se confirmó que Fuerza Patria consiguió la mayoría de los votos, relegando al segundo puesto a La Libertad Avanza.

7 de Septiembre de 2025
Fuerza Patria es el gran ganador.
Fuerza Patria es el gran ganador. Foto: NA.

El peronismo obtuvo una victoria contundente e irreversible en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los primeros resultados oficiales, Fuerza Patria ganó con holgura la primera y la tercera sección electoral. Entre ambas, aglutinan a casi el 60% de los 14 millones de electores que estaban habilitados para sufragar en la jornada de hoy.

 

Foto: Imagen de la votaci&oacute;n de hoy en la provincia de Buenos Aires. Foto: Infobae.
Foto: Imagen de la votación de hoy en la provincia de Buenos Aires. Foto: Infobae.

 

También triunfa en la segunda, en la cuarta, en la séptima y en la octava sección electoral.

 

Al sumar los votos de toda la provincia de Buenos Aires (en cuatro secciones se eligieron senadores y en los otros cuatro diputados), Fuerza Patria le saca más de 13 puntos de ventaja a La Libertad Avanza, que se impone solamente en las secciones quinta y sexta.

 

Fuerza Patria obtenía esta noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Buenos Aires, con poco más de 13 puntos de ventaja.

 

Con el 94,63% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reunía el 47,18% de los votos, frente al 33,78% de LLA y el 5,30% de Somos Buenos Aires.

 

En esta elección legislativa la participación alcanzó el 63,25% del electorado. (Con información de NA e Infobae)

Temas:

Elecciones legislativas 2025 Fuerza Patria La Libertad Avanza
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso