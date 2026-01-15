El dólar oficial tuvo la mayor baja en dos meses tras compras del Banco Central

El dólar oficial registró este jueves su mayor caída en los últimos dos meses, en un contexto marcado por una fuerte intervención del Banco Central y el respaldo público del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política de acumulación de reservas.

La cotización minorista en el Banco Nación descendió 10 pesos y cerró en $1.470, lo que representó una baja del 0,7%. En tanto, el tipo de cambio mayorista operó a $1.441, con un retroceso del 0,8%, el más pronunciado desde mediados de noviembre. Con este movimiento, el dólar oficial quedó ubicado a un 7,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado actualmente en $1.544,4, la mayor brecha registrada en dos meses, publicó Ámbito.

El descenso del tipo de cambio se produjo luego de que el FMI destacara el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central. La portavoz del organismo, Julie Kozack, afirmó que la acumulación de reservas “empezó el año a un ritmo más rápido de lo previsto”, lo que fue interpretado por el mercado como una señal de respaldo al programa económico.

Banco Central de la República Argentina (foto archivo)

En la jornada, el Banco Central compró 187 millones de dólares, el mayor saldo neto positivo en diez meses, y sumó así la octava rueda consecutiva con compras. Sin embargo, el impacto sobre las reservas brutas fue limitado, ya que la autoridad monetaria debió afrontar pagos por unos 100 millones de dólares a organismos internacionales. De este modo, las reservas cerraron con una suba marginal de 37 millones y se ubicaron en 44.717 millones de dólares.

Otro factor que influyó en la dinámica de las reservas fue el incremento del precio del oro, que avanzó un 1% y alcanzó un nuevo máximo histórico, aportando una mejora adicional en la valuación de los activos del Banco Central.

El volumen operado en el Mercado Libre de Cambios alcanzó los 410 millones de dólares, muy por encima del registrado en la jornada anterior. En ese marco, la atención del mercado estuvo puesta en determinar qué proporción de ese monto fue absorbida por el Banco Central.

Desde el sector financiero señalaron que la magnitud de la intervención oficial resultó superior a la habitual. En la rueda previa, el Central habría adquirido cerca del 70% del volumen operado en el segmento contado, cuando el objetivo habitual ronda el 5%. En el mercado de futuros, en tanto, se negociaron 567 millones de dólares, con tasas implícitas que se mantuvieron elevadas, por encima del 30%.

El analista Gustavo Quintana indicó que, en los primeros días de la semana, el tipo de cambio mayorista acumuló una baja de 12 pesos, una dinámica similar a la observada en la semana anterior, y volvió a niveles cercanos a los de fines de diciembre.

La baja del dólar oficial se dio en un escenario financiero más complejo, con caídas en acciones y bonos y un riesgo país que volvió a ubicarse cerca de los 600 puntos, influido por una mala jornada en los mercados internacionales y por un dato de inflación de diciembre superior al esperado.