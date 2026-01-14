ARCA cambia las reglas para controlar movimientos bancarios y de inversiones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió modificar el sistema mediante el cual se controlan los movimientos financieros de las personas y empresas.

Hasta ahora, existía una actualización automática cada seis meses, en junio y diciembre, que ajustaba los montos que debían informar los bancos y los agentes de bolsa en función de la inflación. Con la nueva resolución, publicada este miércoles, ese mecanismo quedó eliminado.

Según explicaron desde ARCA, la medida responde a un escenario de mayor estabilidad macroeconómica. En la práctica, lo que cambia es que los pisos dejan de indexarse y quedan congelados hasta que una nueva resolución indique lo contrario.

Nuevos montos y cómo se informan

A partir de esta decisión, los agentes financieros deberán reportar operaciones cuando el movimiento mensual supere los $100 millones en el caso de personas humanas y los $30 millones para empresas.

La medida de ARCA rige para la información correspondiente a diciembre de 2025. Foto: Archivo.

No se trata de una sola operación, sino de la sumatoria del mes: compra o venta de bonos y acciones, movimientos de fondos, intereses, dividendos y otras operaciones vinculadas al mercado de capitales.

Si el total supera ese umbral, se informa el conjunto completo, incluso si cada operación individual es menor. Para operaciones en moneda extranjera, ARCA estableció que la conversión a pesos será al tipo de cambio del Banco Nación.

Qué busca el cambio

La medida apunta a simplificar el sistema para bancos y agentes, reducir trámites y dejar sin efecto la indexación automática que surgió en un contexto de alta inflación. Con este nuevo esquema, los límites para informar quedarán fijos hasta que la agencia disponga una modificación futura.

La resolución tiene aplicación inmediata y rige para la información correspondiente a diciembre de 2025 y los meses siguientes.