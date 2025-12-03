Descuentos para jubilados y pensionados: cómo aprovechar los beneficios de diciembre

En diciembre, los descuentos para jubilados y pensionados vuelven a cobrar protagonismo con la renovación de reintegros automáticos de ANSES y promociones especiales en las principales cadenas de supermercados. Estos beneficios se vuelven fundamentales en un mes de alto gasto, especialmente para quienes dependen de su haber mensual para organizar compras de fin de año.

Los programas oficiales se combinan con el calendario de acreditación de haberes, lo que permite planificar con mayor precisión los gastos del hogar. ANSES mantiene activo su Programa Beneficios ANSES, que aplica descuentos automáticos al pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la prestación. Esta herramienta puede combinarse con rebajas propias de cadenas como Coto, Carrefour, Día, Chango Más y el grupo Cencosud.

A su vez, el organismo recuerda que el programa incluye comercios de cercanía, farmacias y perfumerías, ampliando el alcance del beneficio. Con más de 7.000 locales adheridos, las rebajas se aplican automáticamente, sin inscripción previa, lo que convierte a diciembre en un mes con oportunidades reales de ahorro.

Beneficios en supermercados y reintegros combinables

En Coto, los jubilados acceden a un 10% de descuento pagando con tarjeta de débito ANSES, más un 20% en perfumería y limpieza. La cadena suma ofertas semanales en lácteos, carnes y almacén que pueden complementarse con el reintegro oficial en línea de cajas.

En Carrefour, el beneficio incluye 10% general y 20% en perfumería, válido en Hiper, Market y Express. Las promociones pueden combinarse según la disponibilidad de cada sucursal.

El grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) aplica un 10% de reintegro total y un 20% en perfumería e higiene, con ofertas semanales que funcionan como complemento directo.

Más cadenas con beneficios y un cierre con alivio económico

En Día, el descuento automático es del 10%, mientras que perfumería y limpieza reciben un 20% adicional. Algunas sucursales aplican topes por transacción, por lo que se recomienda revisar el ticket.

Chango Más mantiene un reintegro del 10% en compras generales y 20% en perfumería, con compatibilidad parcial con rebajas internas según el rubro. El beneficio se activa únicamente pagando con débito.

Diciembre 2025 llega así con una oferta amplia de descuentos para jubilados y pensionados, tanto por parte del programa estatal como de los supermercados. Con el 10% general, el 20% en limpieza y perfumería, y la posibilidad de sumar un 5% adicional del Banco Nación, el ahorro mensual se vuelve significativo en un contexto económico desafiante.

(Con información de Clarín)