Comienza el calendario de pagos de ANSES: fechas y montos actualizados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026, con montos actualizados para todas las prestaciones sociales y previsionales. El cronograma alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y otros programas, y se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

El primer mes del año llega con una suba del 2,47%, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, lo que impacta tanto en los haberes previsionales como en las asignaciones familiares y universales. De este modo, millones de titulares ya pueden conocer cuánto cobrarán y en qué fecha recibirán el dinero.

Anses

Monto de las prestaciones de ANSES en enero 2026

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima, sumada al refuerzo económico de $70.000, alcanza los $419.299,32. Quienes perciben ingresos inferiores a ese monto reciben un complemento para llegar a ese valor total.

Con el bono incluido, los haberes quedan conformados de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $314.509,52

Pensión para madres de siete hijos: $419.299,32

En cuanto a las asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $125.518

AUH por hijo con discapacidad: $408.705

Asignación Familiar por Hijo: $62.765

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $204.361

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos

ANSES confirmó el cronograma completo para el primer mes del año, que comienza este viernes 9 de enero.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 9 de enero

DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

DNI terminados en 6: lunes 19 de enero

DNI terminados en 7: martes 20 de enero

DNI terminados en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: lunes 12 de enero

DNI terminados en 1: martes 13 de enero

DNI terminados en 2: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 3: jueves 15 de enero

DNI terminados en 4: viernes 16 de enero

DNI terminados en 5: lunes 19 de enero

DNI terminados en 6: martes 20 de enero

DNI terminados en 7: miércoles 21 de enero

DNI terminados en 8: jueves 22 de enero

DNI terminados en 9: viernes 23 de enero