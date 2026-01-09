Cuánto cobra un empleado bancario en enero de 2026

En enero de 2026, el sueldo inicial de un empleado bancario asciende a $2.008.641, de acuerdo a la última actualización salarial difundida por La Asociación Bancaria. Este monto representa el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores del sector financiero y se aplica a todo el sistema bancario del país.

La cifra incluye no solo el sueldo básico, sino también los adicionales convencionales y no convencionales establecidos en el convenio colectivo de trabajo. De esta manera, funciona como un piso salarial, sobre el cual luego se calculan otros conceptos como antigüedad, presentismo y adicionales específicos según cada entidad bancaria.

El valor vigente surge a partir de la última recomposición salarial aplicada en noviembre de 2025, cuando se acordó un incremento del 2,5% sobre los salarios brutos, normales y habituales. Ese aumento impactó directamente en los haberes de diciembre y se mantiene como base de cálculo para los sueldos correspondientes a enero.

Cómo se define el salario bancario

A diferencia de otros sectores gremiales, el salario de un empleado bancario no se actualiza mediante aumentos trimestrales o semestrales. El gremio sostiene un esquema de revisiones mensuales, ajustadas en función de la evolución del índice de inflación oficial publicado por el INDEC.

Foto: Archivo Elonce.

Desde La Bancaria explicaron que este mecanismo de actualización continuará vigente durante diciembre de 2025 y los meses de enero y febrero de 2026. Sin embargo, aclararon que los porcentajes exactos de cada ajuste se confirman una vez que se conocen los datos inflacionarios de cada período.

Por este motivo, el sueldo de enero se apoya en la última suba ya confirmada, pero puede quedar sujeto a nuevas modificaciones en los meses siguientes. Este sistema busca evitar el retraso salarial frente al avance de los precios y preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Qué puede pasar con los salarios en los próximos meses

Además del salario básico, los incrementos impactan de manera directa en los adicionales que percibe cada empleado bancario, como antigüedad, presentismo y otros ítems propios del convenio colectivo. Esto provoca que el ingreso final pueda variar según la trayectoria laboral y la situación particular de cada trabajador, comunicó TN.

El gremio confirmó que el esquema de ajustes mensuales continuará al menos hasta febrero de 2026, manteniendo el vínculo directo entre salarios e inflación. Una vez conocidos los nuevos índices oficiales, se definirán los porcentajes de actualización correspondientes.