Bancos y estaciones de servicio ofrecen descuentos de hasta el 30% en nafta y gasoil

Durante enero de 2026, distintos bancos y estaciones de servicio renovaron descuentos de hasta el 30% en la carga de nafta y gasoil, con reintegros que pueden llegar a $25.000 mensuales, de acuerdo con la entidad financiera, la tarjeta o billetera digital utilizada y la marca de combustible.

Las promociones están vigentes en todo el país y alcanzan a las principales petroleras: YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf. En un contexto de subas sostenidas en los precios de los combustibles —llenar un tanque ya ronda los $100.000—, estos acuerdos se consolidan como una de las principales herramientas de ahorro para los automovilistas, publicó Cadena3.

Promociones vigentes en YPF

En la red de YPF, los beneficios se concentran en días específicos de la semana y varían según el banco:

• Banco Macro: 30% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $25.000 por mes, pagando con Visa o MODO.

• Banco Nación: 30% de descuento los viernes, con tope de $15.000 mensuales, con Visa, Mastercard o MODO.

• Banco Galicia: lunes con 15% de descuento para clientes Eminent (tope $15.000) y 10% para el resto (tope $10.000), con Mastercard o MODO.

• Banco Patagonia: jueves con 20% de descuento y tope de $10.000; para clientes con cuenta sueldo, 25% y tope de $15.000.

• Banco Ciudad: domingos con 10% de descuento y tope de $10.000; para cuentas sueldo y jubilados, 15% más un 5% adicional, con tope de $5.000.

• Banco Comafi: sábados con 20% de descuento y tope semanal de $8.000, con Visa, Mastercard o MODO.

• Banco Credicoop: viernes con 15% de descuento y tope diario de $4.500; con cuenta sueldo, 20% y tope diario de $6.000.

Ofertas en Shell

Las estaciones Shell mantienen un esquema similar al de YPF, con descuentos que van del 10% al 30%:

• Banco Nación: 30% de descuento los viernes, con tope de $15.000 mensual.

• Banco Ciudad: domingos con 10% de descuento y tope de $10.000; mejora para cuentas sueldo y jubilados.

• Banco Galicia: lunes con 15% para Eminent (tope $15.000) y 10% para el resto (tope $10.000).

• Banco Patagonia: jueves con 20% y tope de $10.000; 25% y tope de $15.000 para cuenta sueldo.

• Banco Comafi: domingos con 20% y tope semanal de $8.000.

• Banco Credicoop: viernes con 15% de descuento y tope diario de $4.500; 20% con cuenta sueldo.

Beneficios en Axion Energy

Axion Energy también ofrece descuentos relevantes durante enero:

• Banco Nación: 30% de descuento los viernes, con tope de $15.000 por mes.

• Banco Santa Fe: 20% de descuento de martes a domingo, con tope mensual de $20.000.

• Banco Galicia: lunes con 15% para Eminent (tope $15.000) y 10% para el resto (tope $10.000).

• Banco Patagonia: jueves con 20% de descuento y tope de $10.000; 25% para cuenta sueldo, con tope de $15.000.

• Banco Ciudad: domingos con 10% y tope de $10.000; mayor beneficio para cuentas sueldo y jubilados.

• Banco Comafi: lunes con 20% y tope semanal de $8.000.

• Banco Credicoop: viernes con 15% y tope diario de $4.500; 20% con cuenta sueldo.

Puma Energy y Gulf

En Puma Energy, las promociones vigentes en enero alcanzan descuentos de hasta el 30%, con topes semanales o mensuales según el banco. Participan, entre otros, Banco Nación, Comafi, Galicia, Patagonia y Credicoop, con días específicos y pagos mediante tarjetas o billeteras digitales.

Por su parte, Gulf mantiene acuerdos activos durante todo el mes, con rebajas que también pueden llegar al 30% en determinados casos, según la entidad bancaria y el medio de pago.