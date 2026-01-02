 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía Publicado en el Boletín Oficial

El Gobierno nacional fijó los nuevos precios de los biocombustibles

La Secretaría de Energía estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel, destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles que rigen a partir de enero de 2026.

2 de Enero de 2026
El Gobierno nacional fijó los nuevos precios de los biocombustibles.
El Gobierno nacional fijó los nuevos precios de los biocombustibles. Foto: (Archivo).

El Gobierno nacional fijó nuevos precios de los biocombustibles. La Secretaría de Energía estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles que rigen a partir de enero de 2026.

 

De acuerdo con la Resolución 611/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar es de $ 976,457 por litro. En el caso del bioetanol la base de maíz el valor se fijó en $ 894,949 por litro.

 

Estos montos rigen para las operaciones del mes de enero y se mantendrán hasta la publicación de nuevos valores. El plazo de pago para estos productos no podrá exceder los 30 días corridos desde la facturación, según establece la norma que procesó Agencia Noticias Argentinas.

La normativa permite realizar ajustes excepcionales en estos precios cuando se detecten desfasajes entre los costos de elaboración y los valores resultantes, o si se producen distorsiones en los precios de los combustibles fósiles para el consumidor.

 

Por otro lado, la Resolución 612/2025 determinó que el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil es de $ 1.797.881 por tonelada para enero.

 

Para este combustible, el plazo de pago es de un máximo de 7 días corridos a partir de la fecha de la factura, indicó NA. La misma resolución restableció el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel en gasoil en un 7,5% en volumen.

 

Previamente, este corte se había reducido al 7% para mitigar el impacto del precio del aceite de soja en el costo del combustible en surtidor. Al normalizarse el efecto sobre los insumos, la autoridad de aplicación decidió retomar el porcentaje anterior.

Temas:

Gobierno nacional biocombustibles combustibles
