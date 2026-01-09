Corte de luz en distintos sectores de Paraná: qué ocurrió

Un inconveniente en instalaciones del sistema eléctrico afectó este viernes a amplios sectores de Paraná, con interrupciones y restricciones en el suministro.
En la tarde de este viernes se registró un corte del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Paraná.
Según informaron desde Enersa, la interrupción se originó a raíz de una falla en la Estación Transformadora Paraná Oeste, lo que generó la salida de servicio de parte del sistema y afectó a numerosos barrios. Las zonas alcanzadas comprendieron sectores de las calles Anacleto Medina, Alameda, Bertozzi, Laprida, Larramendi, Moreno, Malvinas, Patagonia, 25 de Junio, Ituzaingó, Acebal, Montiel, Urquiza, España, Buenos Aires, Pellegrini, Perú, Diamante, Santiago del Estero, Montevideo, Panamá, México, Santa Fe, San Martín, Andrés Pazos, Córdoba, Nogoyá, Victoria, Colón, República de Siria, Ameghino, Casiano Calderón, Burmeister, 1.º de Mayo, Stearns, General Galán, Los Ceibos, Coronel Caminos, Los Jacarandaes y El Palenque.
En paralelo, desde Enersa se informó que también se registró un servicio restringido por un desperfecto en un distribuidor, que impactó puntualmente en Avenida Ramírez, en el tramo comprendido entre Fraternidad y Brown, y en calle 3 de Febrero, entre Necochea y Saraví.
Ante esta situación, personal técnico de la empresa se abocó de inmediato a las tareas de reparación y maniobras necesarias para restablecer el suministro eléctrico. Desde la distribuidora indicaron que los trabajos se desarrollaron con el objetivo de normalizar el servicio a la mayor brevedad posible y minimizar las molestias a los usuarios.
Desde Enersa recordaron a los usuarios que los canales de contacto disponibles son los siguientes:
• A través del SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral), disponible las 24 horas, llamando al 0800-777-0080.
• Por redes sociales oficiales: Facebook, Instagram y X (ex Twitter): @enersaarg.