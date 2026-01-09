Qué hacer en Villa Carlos Paz: guía de precios para el verano 2026

Villa Carlos Paz se consolida como el destino referente de las sierras cordobesas para esta temporada, ofreciendo una cartelera teatral de primer nivel y múltiples actividades al aire libre. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los costos de las entradas varían según el tipo de actividad, adaptándose a distintos presupuestos y permitiendo a los turistas organizar su estadía con anticipación.

En la cartelera teatral, figuras como Pedro Alfonso y Julieta Poggio destacan en las principales obras de la villa, con entradas que arrancan en $25.000. Para paseos clásicos, la Aerosilla ofrece tickets generales a $18.000 y jubilados pagan $15.000, mientras que menores de 7 años ingresan gratis. El paseo en catamarán por el Lago San Roque tiene un costo de $22.000 para adultos y $12.000 para niños de entre 4 y 10 años.

Actividades de aventura y parques temáticos

Quienes buscan emociones fuertes pueden optar por la tirolesa, con un valor de $30.000, mientras que Peko’s Multiparque, que ofrece acceso a 25 juegos, tiene entradas generales de $40.000 y descuentos para jubilados y niños de 4 a 6 años a $20.000. Estos paseos combinan diversión y contacto con la naturaleza, ideales para quienes desean una jornada completa de entretenimiento en familia.

Para opciones más breves y económicas, la Casa de Casper cobra $10.000 por entrada, y las experiencias de realidad virtual tienen precios similares por sesión. Los videojuegos de salón funcionan con tarjetas de $1.500 y partidas desde $1.000, siendo alternativas ideales para quienes buscan entretenimiento de menor duración, indicó Noticias Argentinas.

Además, la Aerosilla dispone de pileta para combatir las altas temperaturas, con entradas diarias de $15.000 para adultos y $5.000 para menores, agregando un atractivo más para familias que buscan combinar aventura con relax. Con estos valores, una familia tipo debe considerar un presupuesto base importante para disfrutar de las principales atracciones de Villa Carlos Paz.