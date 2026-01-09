Dieron de alta a Angelina, la nena de 12 años alcanzada por una bala perdida en Navidad

Angelina, la nena de 12 años que recibió un disparo de una bala perdida mientras celebraba Navidad en la casa de familiares en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, fue dada de alta este viernes.

La chica se encontraba internada desde el pasado miércoles 25 de diciembre por el impacto sufrido en la cabeza.

El trágico episodio ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre, mientras la menor se encontraba en la vereda mirando los fuegos artificiales y recibió el disparo.

Si bien en un primer momento la nena fue llevada al Hospital San Juan de Dios, luego fue derivada al Sanatorio de la Trinidad, ubicado a escasos metros, para una atención de mayor complejidad.

Desde la madrugada de Navidad, Angelina quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en estado crítico. Luego de varias mejoras, este viernes recibió el alta y ya se encuentra en su casa junto a su familia.

Según la información oficial, la menor sufrió el impacto de un proyectil que quedó alojado en la fosa posterior del cráneo, con orificio de entrada y sin salida.

Tras el alta, la menor deberá realizar un tratamiento y un seguimiento ambulatorio para monitorear su evolución en los próximos días.

El video clave para descubrir quién disparó

Un vecino de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón, aportó días atrás un video que podría ayudar a esclarecer el caso.

El hombre le entregó a los investigadores policiales la grabación de la cámara de seguridad de su casa, que está a sólo 100 metros de la de Angelina, y en ese registro se escucha lo que sería el momento del disparo, informó el medio A24.

La secuencia grabada empieza con imágenes del nene del vecino jugando con una estrellita en el patio de su casa mientras se escuchaban los fuegos artificiales por toda esa localidad de Morón. Entre los estruendos se notó además la deflagración de lo que podría ser un arma.