Una nueva marca de autos eléctricos llegará al país durante este año  

La automotriz Stellantis anunció la llegada a la Argentina de Leapmotor, una marca de origen chino que incorporará tecnología eléctrica de rango extendido. El lanzamiento incluirá dos SUV.
El grupo automotriz Stellantis anunció en Argentina la incorporación de una nueva marca a su portafolio local de autos eléctricos. Se trata de Leapmotor, una firma de origen chino que comenzará a comercializarse en el país a partir de 2026 y que se destacará por introducir la tecnología de vehículos eléctricos de rango extendido (REEV), un sistema inédito en el mercado automotor argentino.
La presentación se realizó en el marco de un evento promocional de verano en la Costa Atlántica, donde Stellantis exhibió por primera vez en el país dos modelos de la marca Leapmotor. Ambos vehículos son SUV y están pensados para competir en los segmentos más demandados del mercado argentino.
Uno de los modelos pertenece al segmento C y el otro al segmento D. El Leapmotor B10 competirá con modelos como Toyota Corolla Cross, Ford Territory y Volkswagen Taos, mientras que el Leapmotor C10 se posicionará entre los SUV medianos-grandes, enfrentando propuestas como Renault Koleos. Este último fue presentado originalmente en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre de 2025.
Desde la compañía remarcaron que Leapmotor no se suma como una marca independiente sin respaldo, sino como parte de la estrategia regional de Stellantis. “Leapmotor no es una marca más que llega a la Argentina. Es una marca que cuenta con el respaldo de los más de 100 años de experiencia que tienen las marcas de Stellantis en nuestro país”, expresó Valere Lourme, responsable de la marca Leapmotor Argentina dentro del grupo.
Tecnología REEV: cómo funciona
El principal diferencial de Leapmotor será la incorporación de la tecnología REEV, sigla que identifica a los vehículos eléctricos de rango extendido. En el caso del modelo C10, el sistema de propulsión estará compuesto por un motor eléctrico de 215 caballos de potencia, una batería de litio de 28,4 kWh y un motor naftero de 1.5 litros que funcionará exclusivamente como generador de energía.
De este modo, el vehículo se moverá siempre con tracción eléctrica, aunque contará con un motor térmico que recargará la batería cuando sea necesario. Además, el sistema permitirá la recarga mediante conexión a la red eléctrica, tanto en corriente alterna como continua, y alcanzará una autonomía superior a los 1.000 kilómetros combinando ambas fuentes de energía, con hasta 150 kilómetros de uso 100% eléctrico, indica Infobae.
Producción regional y red comercial
En el mismo anuncio, Stellantis confirmó que Leapmotor comenzará a fabricarse durante 2026 en la planta de Pernambuco, Brasil, donde actualmente se producen modelos de Jeep, Fiat y Ram. Desde la empresa señalaron que esta decisión permitirá asegurar el abastecimiento regional ante eventuales cambios en las reglas del mercado.
El presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi, explicó que la llegada de Leapmotor estará acompañada por la red de concesionarios ya existente del grupo, lo que garantizará presencia comercial y servicios en todas las provincias desde el inicio de la comercialización.