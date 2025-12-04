Becas Progresar: monto y calendario de pagos de diciembre

La beca es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el calendario de pago correspondiente a diciembre de 2025, el último mes del año en el que los beneficiarios recibirán la beca. El Programa Progresar ya tiene definidas las fechas de pago, y, como ocurre habitualmente, la organización de los pagos se ha hecho según la terminación del DNI de cada beneficiario. El monto vigente sigue siendo de $35.000 mensuales, destinado a estudiantes de diversos niveles educativos, que incluyen desde la escuela obligatoria hasta la universidad, además de cursos de formación profesional y la línea específica para estudios en enfermería.

El calendario de pagos para diciembre será el siguiente:

· 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

· 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

· 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

· 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

· 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Este cronograma se aplica para todas las líneas del programa y el pago se depositará directamente en las cuentas bancarias habilitadas por cada estudiante, como es habitual. Quienes no hayan cobrado la beca en noviembre deben estar atentos a los plazos para realizar el reclamo correspondiente.

¿Quiénes pueden acceder al Programa Progresar?

El Programa Progresar está destinado a jóvenes y adultos que deseen continuar o finalizar sus estudios en distintos niveles educativos. Los beneficiarios pueden pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

· Estudiantes del nivel obligatorio (primario y secundario).

· Estudiantes terciarios y universitarios.

· Formación profesional, en oficios y cursos laborales.

· Progresar Enfermería, una línea especial para quienes estudian esta carrera de salud.

Además, la beca es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas sociales, siempre y cuando el beneficiario cumpla con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

Lo que se espera para el ciclo 2026

De cara al ciclo lectivo 2026, el Gobierno anticipó que los estudiantes que mantengan su regularidad académica podrán renovar la beca sin inconvenientes. También se espera que se realicen actualizaciones tanto en los montos como en los requisitos del programa. Estos detalles serán comunicados oficialmente por ANSES durante los primeros meses de 2026.

Con la llegada de diciembre, esta será la última acreditación de 2025, un mes clave para miles de estudiantes que dependen de la Beca Progresar para sostener su trayectoria educativa.