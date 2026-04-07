Bajan las tasas de los plazos fijo en pesos: en qué recomiendan invertir

Bajaron las tasas de los plazos fijos. Los bancos actualizaron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, con valores que varían de 21% a 28%. Esta renovación de condiciones genera una brecha que puede alcanzar más de $8.000 de diferencia entre la entidad con menor tasa y la de mayor rendimiento por cada $1.000.000 invertido durante 30 días.

Esta diferencia impacta directamente en el interés mensual que los ahorristas pueden obtener según el banco seleccionado. El ajuste responde a la estrategia de captar fondos en un entorno condicionado por la política monetaria del Banco Central.

Mientras los bancos tradicionales ofrecen un rendimiento que oscila entre $1.017.260 y $1.019.726 por cada millón de pesos depositados, plataformas digitales y financieras especializadas llegan a $1.023.835 al concluir el plazo. El simulador de rendimientos permite observar estas diferencias, que representan una variación considerable en el saldo final para quienes buscan alternativas de resguardo ante la inflación.

La nueva estructura de tasas muestra un amplio abanico de opciones para el ahorrista.

El Banco de la Nación Argentina mantuvo fija su tasa en 22% nominal anual, con lo que al término de 30 días se acreditan $1.018.082 sobre un millón invertido. Por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece un beneficio de 23% ($1.018.904) y el Banco Hipotecario disminuyó un punto la tasa a 25,5% para no clientes, garantizando en ambos casos $1.020.958,9 al vencimiento.

El Banco Santander Argentina, rebajó en dos puntos su tasa, al 20% con un retorno de $1.016.438, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires SA y el Banco Ciudad de Buenos Aires dispusieron una reducción de la tasa de un punto respecto de la semana anterior, también al 20% y, por lo tanto, equivalente a $1.016.438 en 30 días.

En el Banco BBVA Argentina se diferenciaron, con un incremento de un punto en los rendimientos, al 22% ($1.018.082), y el Banco Macro mantuvo a su vez el 24%, alcanzando $1.019.726. El Banco ICBC, con una tasa actual de 22,5% ofrece un resultado de $1.018.493. El Banco de Corrientes ofrece a clientes y no clientes una tasa de 22%, por lo que, luego de un mes se acreditarían 1.018.082 pesos.

Las diferencias crecen al analizar bancos digitales y financieras. El Banco Bica SA recortó un punto, pero aún ofrece un elevado 27% nominal anual, con un monto final obtenido por la colocación de un plazo fijo de un millón de pesos de 1.023.013 pesos.

El CMF ofrece para plazos fijos una tasa nominal anual de 27,5%, que liquida $1.022.602 al cierre de mes; el Banco del Sol, con 25,5%, deja $1.020.958. El Banco Meridian aplica una tasa de 27,5% por plazos fijos a 30 días, por cuanto el ahorrista obtiene $1.022.602. Y Reba Compañía Financiera (27% de TNA) deja el saldo en $1.022.191 pesos. Banco Columbia ofrece una tasa 26% a 30 días, con un resultado final de 1.021.369 pesos.

Finalmente, el Banco VOII también recortó la tasa de plazo fijo en un punto, pero igual lidera el ranking de retornos, con una tasa del 28% que eleva el resultado a $1.023.013 para un plazo fijo de $1.000.000 en un mes.

Los bancos provinciales presentan también opciones intermedias: el Banco de Formosa, el Banco Mariva y el Banco de la Provincia de Córdoba, con tasas que van de 21% a 25,5%, permiten resultados de $1.017.260 a $1.020.958 en una simulación de 30 días.

Las cifras reflejan el monto final acreditado tras 30 días, integrando el interés correspondiente al esquema nominal anual informado por cada entidad.

Inversiones: que recomiendan ante la baja de tasas

En este marco de este retroceso de tasas, el mercado se pregunta qué inversiones son las más recomendables para proteger el poder adquisitivo.

Actualmente, las Lecaps de corto plazo, con vencimiento en abril de 2026, rinden en torno al 25% nominal anual (TNA), mientras que las de mayo y junio se ubican entre 26,7% y 27,4%. Los plazos más largos alcanzan niveles cercanos al 28,5%.

En paralelo, los bancos aceleraron la baja de tasas para los plazos fijos, llevándolas por debajo del 27% anual. Esta dinámica responde a varios factores: una caída estacional en la demanda de dinero, señales de menor actividad económica y un aumento en la mora, lo que reduce el incentivo a prestar.

Por esta razón, las inversiones más recomendables por los ejecutivos de la city vuelven a ser los bonos CER, ligados al comportamiento de la inflación. "Con la marcada compresión de tasas del último mes, los bonos CER comienzan a lucir más atractivos, en un contexto donde la inflación podría demorar más en desacelerarse de lo que el mercado descuenta actualmente. Particularmente, nos gusta el TZX26 que captura hasta la inflación de abril", comentó Justina Gedikian, estratega de bonos en Cohen Aliados Financieros.

"A esto se le suma la caída reciente en las tasas reales, que hoy se ubican en terreno negativo y deberían tender a normalizarse para incentivar la demanda de pesos y comenzar el proceso de remonetización", añadió.

Las tasas fijas pierden frente al dólar

Más allá de los títulos CER, los bonos Dólar linked, como el D30A6, también ganan atractivo por sobre las alternativas de tasas fija, ya que su tipo de cambio implícito, es decir, aquel que igualaría el rendimiento de la Lecap de plazo comparable, es de apenas $1.401.

En esta línea, los estrategas de Proficio Investment también se volvieron algo más optimistas con los títulos atados al dólar dado el contexto actual.

"Decidimos reducir nuestra view de neutral a negativa sobre los bonos de tasa fija, ya que a pesar de que somos constructivos en el avance de la desinflación a mediano plazo, la relación riesgo-retorno a estos niveles de tasas cercanos al 2% no es tan atractiva", mencionaron.

Y agregaron: "Decidimos mejorar nuestra view desde negativa a neutral sobre los Dólar linked, ya que, si bien el flujo de corto plazo parecería favorable para una apreciación del peso, creemos que el equipo económico podría aprovechar el momento para avanzar en flexibilización de algunas restricciones que podrían reducir la brecha existente. Favorecemos el TZV26". (Con información de Infobae y Ámbito)