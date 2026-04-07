El consumo cayó por décimo mes y crece el uso de crédito para gastos básicos

El consumo volvió a caer y acumuló diez meses consecutivos en baja, según un informe del Banco Provincia, que evidenció además un aumento en el uso de tarjetas de crédito para afrontar gastos básicos.

De acuerdo al relevamiento de la Gerencia de Estudios Económicos de la entidad, el consumo en la provincia de Buenos Aires, se contrajo un 9,5% en términos reales en febrero, en comparación con el mismo mes del año anterior. La caída estuvo impulsada principalmente por una fuerte disminución en los pagos realizados con dinero en cuenta, que retrocedieron 15,6%, mientras que las operaciones con tarjeta crecieron levemente un 1,2%.

Más financiamiento para sostener el consumo

El informe destacó una tendencia creciente hacia el financiamiento para sostener el nivel de gasto. En el primer bimestre del año, la participación de las tarjetas de crédito en el consumo total aumentó cinco puntos porcentuales respecto de 2025 y trece puntos en comparación con 2024.

Esta dinámica también se reflejó en supermercados, donde el uso de tarjetas para financiar compras aumentó de manera sostenida. Según el banco, esto confirma el rol del crédito como herramienta central para sostener el consumo en un contexto económico complejo.

Estrategias de las familias y advertencias

El economista y exvicedirector del Banco Central, Jorge Carrera, señaló que los sectores bancarizados, especialmente de clase media, recurrieron a una “estrategia defensiva” basada en financiar gastos corrientes con tarjeta de crédito.

Sin embargo, advirtió que se trata de una solución de corto plazo y que, si no mejoran los ingresos o se desaceleran los precios, podría derivar en un mayor ajuste del consumo. Además, indicó que esta situación se vincula con el incremento en los niveles de morosidad en el crédito a familias.

Comportamiento por rubros

En cuanto a los distintos sectores, alimentos y combustibles también mostraron una contracción del consumo, especialmente en operaciones con dinero en cuenta. En rubros como farmacias, perfumerías y ópticas se registraron caídas en ambos tipos de pago, aunque creció la proporción de compras financiadas.

Por el contrario, los gastos en salud, educación, impuestos y servicios mostraron incrementos, impulsados en gran medida por el uso de crédito. En estos casos, las tarjetas representaron hasta el 74% de las operaciones en salud y educación, y el 45% en impuestos y servicios.