Aduana Concordia notificó a 28 involucrados por presuntas infracciones: multas de hasta $41,5 millones

La Aduana Concordia notificó a 27 personas y una empresa por presuntas infracciones al Código Aduanero. Las multas mínimas alcanzan los $41,5 millones y varios expedientes contemplan el comiso de mercadería. Los involucrados tienen diez días hábiles para presentar sus descargos.
La Aduana Concordia notificó a 27 personas y una empresa por presuntas infracciones al Código Aduanero, mediante un aviso publicado el miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación. Los sumarios contemplaron multas mínimas que oscilaron entre $92.202,60 y $41.525.433,18, además del posible comiso de mercadería en la mayoría de los expedientes.
La disposición estableció un plazo de diez días hábiles administrativos para que los involucrados comparezcan, presenten sus defensas, ofrezcan pruebas y acompañen la documentación correspondiente. Se trató de una instancia del procedimiento administrativo, por lo que las multas informadas no constituyeron sanciones definitivas.
La mayor parte de los expedientes quedó encuadrada en el artículo 987 del Código Aduanero, referido a la tenencia de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales cuando no puede acreditarse su ingreso legal al mercado interno. La normativa contempla sanciones económicas y el comiso de los productos involucrados.
Las multas más elevadas superaron los $40 millones
Entre los casos incluidos en la publicación oficial, la multa mínima de mayor monto correspondió a Alicia Cabaña Benegas, con $41.525.433,18. Le siguieron Julieta Estefanía Couto, con $25.108.921,64, y Germán Darío Villalba, con $21.867.209,48.
También figuraron David Samuel Bogado, con una multa mínima de $18.484.521,64, y Sofía Mailén Luck, con $17.309.273,72. En estos cinco expedientes se contempló además el comiso de la mercadería relacionada con las presuntas infracciones investigadas.
El listado incluyó otros procedimientos con multas mínimas de entre $600.000 y $11 millones. Los importes variaron según cada expediente y su correspondiente encuadre legal, aunque el aviso no detalló los productos involucrados ni las circunstancias específicas que dieron origen a las actuaciones.
Una empresa de maquinaria agrícola entre los notificados
Entre los sumarios también apareció Tecnagro MDP S.A., una empresa de Mar del Plata dedicada a la comercialización de maquinaria e implementos agrícolas. En su caso, se informó una multa mínima de $3.159.123,79, además del comiso previsto en el procedimiento.
La inclusión de la firma formó parte de las notificaciones realizadas por la División Aduana Concordia. Sin embargo, la publicación no especificó qué mercadería estuvo involucrada ni describió las circunstancias que motivaron la apertura del expediente administrativo.
Por otra parte, uno de los casos presentó un encuadre diferente. Se trató del expediente correspondiente a Dante David Davyt Bouissa, incluido bajo el artículo 977 del Código Aduanero, con una multa mínima de $92.202,60.
Qué establece el Código Aduanero sobre las infracciones
El artículo 977 contempla determinadas infracciones relacionadas con la introducción o el intento de introducción de mercadería al territorio aduanero mediante los regímenes de equipaje o pacotilla, cuando los productos no están permitidos por esas vías.
En cambio, el artículo 987 se refiere a situaciones vinculadas con la tenencia comercial o industrial de mercadería extranjera sin la documentación exigida para acreditar su ingreso legal al mercado interno. En estos supuestos, la legislación establece sanciones económicas y el eventual comiso.
La diferencia entre ambos artículos resultó relevante para comprender los distintos montos consignados en los sumarios. No obstante, la publicación oficial no permitió establecer qué productos correspondieron a cada persona o empresa notificada, ni determinar responsabilidades definitivas.
Los involucrados tendrán diez días hábiles para defenderse
La notificación otorgó a los involucrados un plazo de diez días hábiles administrativos para presentar sus descargos y ofrecer pruebas. Durante ese período, podrán ejercer su derecho de defensa y aportar documentación relacionada con los hechos investigados.
El aviso también advirtió que quienes no comparezcan dentro del plazo establecido podrán ser declarados en rebeldía, conforme a las disposiciones aplicables al procedimiento aduanero. Esta situación no implica, por sí sola, que las presuntas infracciones hayan quedado demostradas.
Además, se estableció la obligación de constituir domicilio dentro del radio urbano correspondiente a la dependencia aduanera, ubicada en calle 1° de Mayo 202, en Concordia, para las comunicaciones y actuaciones posteriores.
La publicación no confirmó infracciones ni sanciones definitivas
La medida llevó la firma de Luis Armando Prat, administrador de la Aduana Concordia, y permitió formalizar las notificaciones correspondientes a los distintos expedientes administrativos.
Si bien las multas mínimas alcanzaron cifras millonarias, los importes informados correspondieron a sanciones previstas en los sumarios y no necesariamente a obligaciones de pago ya determinadas. Su aplicación dependerá del desarrollo de cada procedimiento y de las resoluciones que adopte la autoridad competente.
De esta manera, la publicación abrió una nueva instancia administrativa para las 27 personas y la empresa mencionadas. Los expedientes continuarán su tramitación conforme a las disposiciones del Código Aduanero y a las pruebas que se incorporen durante el proceso.