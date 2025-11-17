Werner apunta a reordenar su equipo de TC con la mira puesta en la motorización

El TC estuvo en Toay, La Pampa, disputando la cuarta fecha de la Copa de Oro: Mariano Werner parecía que se quedaba con la victoria luego de un fin de semana arrollador, pero su gran debilidad del 2025 volvió a aparecer: los problemas del motor.

Tras el abandono, el ídolo de Ford habló con la prensa y contó sus opciones para armar el equipo el año que viene. “Con Mario y Luis (Riva) vengo trabajando hace mucho tiempo, por ahí no se ha visto, pero nos han dado una mano directa o indirectamente. Soy respetuoso de Guillermo Pianca, el cual le ha puesto lo mejor y muchas veces el salado soy yo. Esa es la realidad, entonces no le puedo echar la culpa a uno u otro motorista. Rescato la pasión que le ha puesto el Mosquito (Pianca). Y bueno, por supuesto que lo de Riva si bien es una opción, dependerá de cómo se vaya dando de acá a finales de diciembre, que va a ser importante”, expresó.

El Zorro de Paraná dio más detalles de sus planes: "Estamos trabajando con Marcelo Occhionero para ordenar el equipo nuevamente. En estas últimas tres carreras he encontrado esa pasión nuevamente y se demuestra en la pista porque el auto percibe todo. Recuperamos la motivación para pelear por cosas importantes y ahora es clave armarse bien para pelear mano a mano contra todos los rivales".

El múltiple campeón remarcó que el cierre de la temporada será determinante para definir el rumbo de su equipo. Su objetivo principal es recuperar la confiabilidad perdida, un factor que volvió a fallar en momentos decisivos y que lo privó de sumar puntos clave en la Copa de Oro.

La opción Riva y las decisiones que llegarán en diciembre

Werner también detalló que analiza distintas alternativas para reforzar la estructura técnica de 2026. "Hay una chance concreta con Mario y Luis Riva, ellos desde 2018 nos han venido ayudando de forma directa o indirecta. La verdad es que tomaremos la decisión en diciembre una vez que probemos, pero los queremos tener dentro del equipo, así que veremos cómo se da todo", finalizó.

Mientras tanto, el piloto entrerriano buscará cerrar el año con resultados que lo mantengan en la pelea y afiancen el rumbo de un proyecto que apunta a reconstruirse desde la base. (Con información de Carburando)