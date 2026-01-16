Un argentino llega con chances al último día del Dakar 2026

El Dakar 2026 ingresará este sábado en su jornada decisiva con un argentino como protagonista. Luciano Benavides completó este viernes la penúltima etapa en el segundo lugar y quedó a 3 minutos 20 segundos del estadounidense Ricky Brabec, quien lidera la clasificación general a falta de un tramo cronometrado de 108 kilómetros.

La etapa y el escenario para el desenlace

La etapa del día dejó un panorama abierto. Brabec impuso ritmo con la Honda y buscó ampliar la diferencia para llegar al último día con margen. Benavides, en tanto, sostuvo un paso sólido con la KTM oficial y evitó perder tiempo decisivo en un recorrido que combinó velocidad, navegación y desgaste.

Al cierre de la jornada, el propio piloto argentino describió el nivel de exigencia del tramo y su posición de cara a la definición: “Fue un día duro, di lo mejor de mí. Desde el kilómetro 150 fui abriendo camino en un tramo difícil para hacerlo. Di el ciento por ciento y acá estamos”. Sobre las opciones de descontar la diferencia, fue claro: “Es posible, tendré la esperanza viva hasta lo último”.

El Dakar 2026 tendrá definición en Yanbu, con un recorrido corto respecto de los días previos, pero de alto riesgo por la navegación y por la tendencia de la carrera a cambiar posiciones en los últimos metros.

A Luciano Benavides solo lo supera el estadounidense Ricky Brabec. Foto: Archivo.

Qué necesita Benavides para pelear el título

En términos deportivos, el argentino depende de descontar poco más de tres minutos a Brabec para aspirar al triunfo final. El estadounidense tendrá la ventaja de abrir pista y sumar bonificaciones por kilómetro, factor que puede influir en el cálculo definitivo.

A lo largo del Dakar 2026, Benavides sostuvo un rendimiento parejo en las etapas largas y se mantuvo entre los principales candidatos al título. Este sábado buscará cerrar dos semanas de competencia en casi ocho mil kilómetros de recorrido.

Más argentinos en competencia y el cierre del raid

En el resto de las categorías, Kevin Benavides volvió a destacarse en Challenger y se mantiene dentro del top 10 en su primera temporada en autos. Además, en UTV y en Rally 2 otros argentinos continúan dentro de la clasificación general, mientras que el raid termina de definir podios y posiciones.

La definición del Dakar 2026 comenzará en la madrugada argentina del sábado con un tramo ida y vuelta sobre Yanbu. Con un margen acotado y una carrera que suele ofrecer imprevistos hasta el final, la expectativa deportiva seguirá centrada en Benavides, que llega con opciones reales y el objetivo de cerrar un resultado histórico para el motociclismo nacional.