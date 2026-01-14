El Dakar 2026 ingresa a su recta final: ¿cómo siguen los argentinos?

El Dakar 2026 completó este miércoles la etapa 10 con rumbo a Bisha, en una jornada marcada por la exigencia física y mecánica después de la segunda noche sin asistencia externa. Con tres días por delante hasta la meta en Yanbu, los argentinos mantienen presencia en distintas divisiones y se posicionan para la definición.

Benavides, protagonista en motos

En motos, Luciano Benavides volvió a mostrar consistencia en el ritmo y logró finalizar tercero en el especial, resultado que le permitió ubicarse segundo en la clasificación general a menos de un minuto del líder Ricky Brabec. El salteño se mantiene como la principal carta argentina en el tramo decisivo del rally.

En Rally 2, la etapa dejó buenas sensaciones para Juan Santiago Rostan, que terminó 21° y ascendió al 23° lugar de la general. Por su parte, Leonardo Cola concluyó 37° y se posicionó 31° en el acumulado, en ambos casos con el objetivo de llegar a la meta final el sábado.

El Dakar ingresa en su etapa decisiva. Foto: Archivo.

Challenger con remontada, pero lejos de la punta

Dentro de Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini lograron cerrar el día en el cuarto puesto tras un martes adverso que los retrasó más de una hora por inconvenientes mecánicos. En la general se mantienen cuartos, a más de una hora del líder español Pau Navarro.

El chileno Lucas del Río y el mendocino Bruno Jacomy continúan terceros en la acumulada tras un octavo lugar parcial, mientras que David Zille y Sebastián Cesana cayeron al sexto puesto del total luego de un tramo más irregular. El salteño Kevin Benavides, junto a Lisandro Sisterna, finalizó tercero en la etapa y se metió en el top-10 de la clasificación.

Side by Side y categorías especiales

En Side by Side, la dupla cordobesa integrada por Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi tuvo una destacada actuación al finalizar tercera, lo que les permitió escalar al sexto puesto general. En tanto, Manuel Andújar y Andrés Frini llegaron décimos y se mantienen octavos en la acumulada.

Dentro del Dakar Future Mission 1000, el argentino Benjamín Pascual cerró sexto y conserva el tercer lugar de su categoría con la moto eléctrica Segway. Finalmente, Gastón Mattarucco continúa en competencia como navegante del colombiano Javier Vélez entre los autos históricos, ubicados en la mitad del clasificador general.