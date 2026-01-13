Etapa difícil para los argentinos en el Dakar 2026: retrasos y caída en la general

El Dakar 2026 transita su última semana de acción y la exigente etapa 9 volvió a demostrar por qué la competencia más dura del mundo es también la más impredecible. Con noche en el desierto y sin asistencia externa, la jornada del martes fue especialmente compleja para los representantes argentinos, que sufrieron retrocesos significativos en distintas categorías.

Benavides pierde la punta en motos

Luciano Benavides venía firmando un desempeño sólido y competitivo, pero una jornada menos favorable lo relegó del primer al tercer puesto de la general.

El salteño, a bordo de la KTM oficial, cerró la etapa a más de siete minutos del nuevo líder, el australiano Daniel Sanders, con el norteamericano Ricky Brabec como escolta.

La caída en la tabla no lo deja fuera de la pelea, aunque obliga a un remate fino en las últimas especiales.

Este miércoles será el turno de la etapa 10 rumbo a Bisha. Foto: Archivo.

Golpe fuerte en Challenger

La categoría Challenger entregó el golpe más doloroso del día. Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini padecieron problemas con el radiador del Taurus y perdieron más de una hora en el camino.

El retraso los dejó en el 28° lugar de la etapa y a más de una hora del español Pau Navarro en la general, complicando las chances de podio. Desde el quinto puesto, el panorama exige remontada y resistencia.

Un podio parcial como consuelo

Pese al escenario adverso, el martes dejó una nota positiva: Kevin Benavides y Lisandro Sisterna cerraron la etapa en el segundo puesto, con David Zille y Sebastián Cesana terceros, manteniendo expectativas para el acumulado.

En Side by Side, el binomio González Ferioli–Rinaldi se sostuvo en zona competitiva, mientras que Manuel Andújar continúa sexto.

Este miércoles será el turno de la etapa 10 rumbo a Bisha, donde los argentinos buscarán recuperar terreno en las últimas batallas del desierto.