Dakar 2026: jornada positiva para los argentinos con liderazgo en motos y triunfo en autos

Luciano Benavides volvió a la cima de las motos a dos días del final y Nicolás Cavigliasso, junto a Valentina Pertegarini, se quedó con la etapa 11 entre los autos. Hubo más resultados destacados en Side by Side, motos Rally 2 y Dakar Future Mission 1000.
El Dakar 2026 completó este jueves la etapa 11 entre Bisha y Al Henakiyah con una jornada favorable para los argentinos en diferentes categorías. En motos, Luciano Benavides recuperó el liderazgo de la general, mientras que en autos, la dupla cordobesa Cavigliasso–Pertegarini ganó el día y volvió a pelear por el podio a dos días del cierre.
Benavides, adelante en motos
Benavides fue cuarto en el especial del día con la KTM N°77 y retomó el liderato del Dakar 2026 tras casi 45 horas acumuladas. Supera por apenas 23 segundos al estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien levantó el ritmo en el final para especular con una mejor posición de largada hacia Yanbu, tramo clave por la gran cantidad de piedras.
En la división Rally 2, el neuquino Juan Santiago Rostan terminó 26° en la etapa y avanzó al 22° de la general, mientras que el riocuartense Leonardo Cola arribó 40° y se sostuvo en el puesto 31.
Victoria argentina en autos
Entre los autos, los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se quedaron con la etapa a bordo del Taurus T3 Max (#300) y recuperaron terreno tras la demora del martes que los dejó sin chances de pelear por el triunfo como en 2025. Con este resultado, el matrimonio de General Cabrera quedó tercero en la general, a 44m04 del español Pau Navarro y detrás del sudafricano Yasir Seaidan. Cuarto aparece el chileno Lucas del Río (#338), con el mendocino Bruno Jacomy en la navegación, mientras que la neerlandesa Puck Klaassen , con el argentino Augusto Sanz, cierra el top-5.
Más atrás figuran el pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana, sextos a 1h30m39, mientras que Kevin Benavides (dos veces ganador en motos) junto al sanjuanino Lisandro Sisterna fue cuarto en la etapa y marcha 10° en su debut sobre cuatro ruedas.
Side by Side, Ultimate y categorías especiales
En Side by Side, los cordobeses Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi finalizaron segundos y se mantuvieron sextos en la general. El lobense Manuel Andújar, bicampeón en quads, y Andrés Frini terminaron séptimos y están octavos.
En la categoría Ultimate, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) sigue al frente del Dakar 2026, seguido del español Nani Roma (Ford) a 8m40 y de Sébastien Loeb a 18m37. El sudafricano Henk Lategan perdió tiempo por un golpe y bajó posiciones.
Entre las categorías especiales, Benjamín Pascual se mantuvo tercero en el Dakar Future Mission 1000, mientras que en el Dakar Classic, Gastón Mattarucco navega al colombiano Javier Vélez y se ubica 51°.
Lo que viene
La etapa 12 se largará este viernes desde la 1 de la madrugada (hora argentina), con llegada a Yanbu tras 311 km de especial y 409 km de enlace. El cierre del sábado tendrá apenas 105 km cronometrados.