Tras sumar en Barcelona, Franco Colapinto afronta el GP de Austria: todos los horarios

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato. El piloto argentino de Alpine llegará al circuito Red Bull Ring luego de sumar un punto en la última carrera, desarrollada en Barcelona.

En el Gran Premio de España, Colapinto había cruzado la bandera a cuadros en la séptima posición. Sin embargo, una penalización posterior lo hizo retroceder hasta el décimo lugar, por lo que finalmente quedó dentro de la zona de puntos, aunque con una recompensa menor a la que había conseguido en pista.

Con ese resultado, Franco Colapinto acumula 16 unidades en la temporada y se ubica duodécimo en el campeonato de pilotos. La competencia de Austria aparece como una nueva oportunidad para que el argentino vuelva a pelear por una posición entre los diez mejores.

Un circuito breve y de pocas curvas

La actividad se desarrollará en el Red Bull Ring, un trazado de 4,326 kilómetros de extensión y apenas diez curvas. Por sus características, será una fecha exigente para los equipos, con poco margen de error durante la clasificación y la carrera.

El primer contacto de los pilotos con la pista será el viernes por la mañana, cuando se lleve a cabo la práctica libre 1 entre las 8:30 y las 9:30. Ese mismo día, la segunda tanda de entrenamientos está prevista para las 12.

El sábado comenzará con la tercera práctica libre, programada para las 7:30. Luego llegará uno de los momentos centrales del fin de semana: la clasificación, que se pondrá en marcha a las 11 y definirá la grilla de partida para la carrera.

Cuándo corre Franco Colapinto en Austria

La carrera principal del Gran Premio de Austria se disputará el domingo desde las 10 de la mañana. Allí, Franco Colapinto buscará mejorar su antecedente en este circuito, donde el año pasado terminó en el decimoquinto puesto.

En aquella edición, el triunfo fue para Lando Norris, de McLaren. El podio lo completaron Oscar Piastri, también con McLaren, y Charles Leclerc, de Ferrari.

De cara a esta nueva fecha, el campeonato tiene como líder a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes. El italiano abandonó en Barcelona por problemas en su monoplaza, mientras que Lewis Hamilton logró el triunfo y recortó diferencias en la pelea por la cima.