Inscriben para los Talleres Culturales Barriales: días y horarios de las propuestas

Ya comenzaron sus actividades en distintos puntos de la ciudad. Las personas interesadas en participar pueden acercarse directamente al espacio donde se desarrolla cada propuesta para incorporarse a los encuentros. Son organizados por la Municipalidad.
El programa de Talleres Culturales Barriales 2026, impulsado por la Subsecretaría municipal de Cultura, reúne iniciativas vinculadas al teatro, la danza, los títeres, las artes visuales, la literatura, el circo, la música y las manualidades, entre otras disciplinas. Las actividades se desarrollan en Centros Integradores Comunitarios, Salones de Usos Múltiples, comisiones vecinales y organizaciones sociales de Paraná.
Los talleres están destinados a infancias, adolescencias y público en general, según las características de cada propuesta, y tienen como objetivo promover espacios de formación, expresión, participación y encuentro en los barrios.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la puesta en marcha de una nueva edición del programa y señaló que “los Talleres Culturales Barriales son una política pública de gestión cultural comunitaria que acerca las disciplinas a cada barrio. Año a año incorporamos nuevas propuestas, y también acompañamos el crecimiento de talleres que ya forman parte de este programa. Eso permite ampliar la participación y llegar a más vecinos y vecinas”.
La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N° 10.116 y forma parte de las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a bienes y prácticas culturales en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto con vecinales, instituciones y organizaciones de la comunidad.
Sobre los talleres
Lunes
10 a 11:30 horas | Teatro
Infancias
CIC Humito
Estado de Palestina y Cortada 1009
Tallerista: Antonella Fernández Pabón
15 a 16:30 horas | Danzas Urbanas
Infancias y adolescencias
CAPS Charrúa
Poeta José Murga y Poeta Seri, barrio Las Rosas
Tallerista: Juliana Nair Godoy
15:30 a 17 horas | Danza
Infancias
Merendero Pancita Feliz | Barrio San Martín
Ameghino y calle 1316
Tallerista: Constanza Sampietro
15:30 a 17 horas | Artes Visuales
(Cada 15 días – consultar con el espacio)
Adolescencias
Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina
Juan Aníbal Vives 1623
Tallerista: Lau Claus
17 a 18:30 horas | Cerámica
Infancias y adolescencias
Biblioteca Laura Vicuña | Barrio Los Arenales
Calle El Patí y El Manguruyú
Tallerista: Fabio Moreira
17:30 a 19 horas | Cerámica
Infancias
Comisión Vecinal Jardín de las Américas
Ricardo Balbín 751 | Comunidad Vecinal de las Américas
Tallerista: Nancy Larrart
17:30 a 19 horas | Teatro
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Villa Sarmiento | Francisco Soler 1663
Tallerista: Tamara Princic
Martes
15 a 16:30 horas | Costura Creativa
Adolescencias
SUM Comisión Vecinal Nueva Ciudad | Barrio La Nueva Ciudad
Calle 1406 entre Carlos Darwin y calle 1404
Tallerista: Milagros Burgos
17 a 18:30 horas | Artes Visuales
Infancias
Merendero Los Juniors | Barrio Macarone
Manuel Dorrego 750
Tallerista: Analía Mayer
18:30 a 20 horas | Expresión Corporal
Infancias y adolescencias
Biblioteca Popular Caminantes | Barrio Los Gobernadores
Gdor. José F. Antelo entre Gdor. Basavilbaso y Dr. Fco. Medus
Tallerista: Luciano Caminos
Miércoles
10:15 a 11:45 horas | Artes Visuales
(Cada 15 días – consultar con el espacio)
Adolescencias
Merendero Boina de Vasco | Barrio Anacleto Medina
Juan Aníbal Vives 1623
Tallerista: Lau Claus
15:30 a 17 horas | Artes Plásticas y Grabado
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Mariano Moreno
Alvar Núñez Cabeza de Vaca 1222
Tallerista: Berenise Fernández
15:30 a 17 horas | Artes Visuales
Infancias
Comisión Vecinal El Morro
Alfredo Dugratty y Simón Bolívar
Tallerista: Luciano Ávila
16 a 17:30 horas | Taller de Mural Colectivo
(+ sábados, jornadas extendidas)
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Rocamora
Santo Domínguez 113
Tallerista: Adrián Alejandro Carreira
17 a 18:30 horas | Humor Gráfico e Historieta
Infancias
SUM San Jorge
Luis Palma y Luis E. Vernet
Tallerista: Maximiliano Sanguinetti
17 a 18:30 horas | Confección de Juguetes Populares
Infancias
CIC Este
Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña
Tallerista: Fabio Deganutti
17:30 a 19 horas | Teatro y Movimiento
Adolescencias
Salón Vecinal Jardines del Sur
Villa San Benito y Floriano Zapata
Tallerista: Carmen Alday
Jueves
14 a 15:30 horas | Arte y Muralismo
Preadolescencias
Centro de Salud Mental para las Juventudes | Barrio Nueva Esperanza
Salvador Caputto 2656
Tallerista: Maricel Silva
16:30 a 18 horas | Murga, Circo y Teatro
Infancias
CIC La Floresta
El Resero y Burmeister
Tallerista: Lucas Báez
16:30 a 18 horas | Batucada
Infancias y adolescencias
Centro Socio-comunitario Cultural “La Casita de los Gurises” | Barrio Mosconi
Antonio Franzotti entre Estado de Palestina y Alberto Ginastera
Tallerista: Carla Zárate
17 a 18:30 horas | Teatro - Batucada
Infancias y adolescencias
Centro Comunitario Toma Nueva
El Pacú entre El Surubí y Camino Costero
Tallerista: Dimas Santillán
17 a 19:30 horas | Percusión
Infancias y adolescencias
Biblioteca Pedro Lemebel | Barrio El Sol
Santos Vega, galería comercial El Sol frente a Escuela Nº3 Bazán y Bustos
Tallerista: Gustavo Pérez
Viernes
17 a 18:30 horas | Circo
Infancias
Centro Comunitario Guiraldes (Plaza de los Trabajadores)
Ricardo Güiraldes y calle Junín
Tallerista: Leandro Bogado
18 a 19:30 horas | Percusión
Infancias
Centro Comunitario Los Berros | Barrio Los Berros
Moisés Lebensohn y cortada 832
Tallerista: María José Scattini
Sábado
10 a 11:30 horas | Taller de Ritmos y Exploración Corporal
Infancias y adolescencias
Comisión Vecinal Balbi
Boulevard Sarmiento 884
Tallerista: Natalia Nader
10 a 11:30 horas | Teatro
Infancias
Comisión Vecinal Bajada Grande
Avenida Estrada 3600
Tallerista: Isabella Agustina Sanchez
17:30 a 19 horas | Percusión
Infancias y adolescencias
Biblioteca Colibrí | Barrio Padre Kolbe
Santa Elena y Virgen Nuestra Señora de Luján
Tallerista: Ezequiel Fluckiger