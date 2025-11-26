Tigre derrotó a Lanús 1-0 y avanza a los cuartos de final del Clausura

Tigre se impuso por 1-0 a Lanús este miércoles, en el último partido que completó los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino. El gol que selló la victoria del conjunto visitante fue anotado por David Romero a los 48 minutos del primer tiempo. Esta victoria le permitió al equipo de Victoria eliminar al flamante campeón de la Copa Sudamericana, que venía de conquistar el título el sábado pasado tras derrotar al Atlético Mineiro en la final disputada en Asunción.

Con esta victoria, Tigre logró un histórico paso a la siguiente fase del Torneo Clausura, donde se medirá el próximo lunes ante Racing Club, que viene de eliminar a River Plate con un ajustado 3-2.

Próximos cruces del Torneo Clausura

TIGRE LE ARRUINÓ EL FESTEJO A LANÚS y PASÓ A CUARTOS | #Lanus 0-1 #Tigre | Resumen

La próxima fase del Torneo Clausura sigue tomando forma con los partidos de los equipos que lograron superar los octavos de final. Estudiantes de La Plata, uno de los equipos que dio la sorpresa en esta instancia, derrotó por 0-1 a Rosario Central y enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó a San Lorenzo tras imponerse 2-1 en su casa. El partido se jugará el próximo sábado en el estadio de Central Córdoba, donde ambos equipos buscarán seguir avanzando en el torneo.

El domingo, Boca Juniors tendrá una difícil tarea frente a Argentinos Juniors, que superó a Vélez Sarsfield por 0-2 en los octavos de final. Boca, por su parte, eliminó a Talleres de Córdoba por 2-0 en una serie que dejó claro el poderío ofensivo del conjunto xeneize. En paralelo, el lunes también se disputarán otros encuentros claves, entre ellos el cruce entre Tigre y Racing Club, y el enfrentamiento entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, dos de las grandes sorpresas del certamen.

El Trofeo de Campeones está más cerca

En cuanto al futuro del torneo, el campeón del Torneo Clausura se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás con Platense, el vencedor del Torneo Apertura, en lo que será el esperado encuentro por el Trofeo de Campeones.