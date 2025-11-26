Anunciaron días y horarios de los partidos de cuartos de final del Torneo Clausura

El Torneo Clausura entra en su recta final a partir del próximo fin de semana con los cuatro partidos de cuartos de final que definirán a los candidatos al título. En ese marco, la Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de enfrentamientos del certamen, más allá de que todavía resta definirse una llave: Lanús recibirá este miércoles a Tigre.

La serie de cuartos de final, al igual que las semifinales, se desarrollará a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. En este contexto, Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors en La Bombonera, Central Córdoba será anfitrión de Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y Barracas Central abrirá las puertas del Estadio Claudio Fabián Tapia para enfrentarse con Gimnasia La Plata.

Racing, que eliminó a River Plate, aguarda por conocer su destino: si Lanús vence a Tigre, deberá visitar el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. Pero si el Matador se impone ante el flamante campeón de la Copa Sudamericana, el choque se desarrollará en el Cilindro de Avellaneda.

En caso de igualdad en los 90 minutos, los partidos tendrán un suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, el boleto a semifinales se definirá desde el punto de penal.

Cronograma de los cuartos de final

Sábado 29 de noviembre

• 21.30: Central Córdoba (4A) vs. Estudiantes (8A) – Estadio Único Madre de Ciudades

Domingo 30 de noviembre

• 18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) – La Bombonera

Lunes 1 de diciembre

• 17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia (7B) – Estadio Claudio Fabián Tapia

• 21.30: Racing (3A) vs. Lanús (2B) o Tigre (7A) – Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez o Cilindro de Avellaneda

Clasificaciones internacionales

Aunque no forman parte de la pelea por el título del Torneo Clausura, tanto River Plate como Independiente seguirán de cerca estos cruces de cuartos de final para conocer su futuro internacional.

El Millonario necesita que Boca Juniors, Argentinos Juniors o Lanús se consagren campeón del certamen para disputar el repechaje (Fase II) de la Copa Libertadores 2026. En caso contrario, deberá competir en la Sudamericana.

Independiente, por su parte, precisa que el campeón salga de Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central, Tigre o Lanús para unirse al lote de equipos argentinos que disputarán la Sudamericana. Si esto no sucede, no tendrá presencia internacional durante 2026.

El equipo que logre la corona del Clausura se asegurará el boleto directo a la Libertadores 2026, pero además tendrá por delante el “Trofeo de Campeones” ante Platense, vencedor del Apertura.

En caso de triunfar en esa final, se abrirá la puerta para disputar otros títulos como la Supercopa Argentina (ante Independiente Rivadavia por ser campeón de la Copa Argentina) y la Supercopa Internacional (vs. Rosario Central por ser el líder de la Tabla Anual, denominado recientemente como “Campeón de Liga”). Si obtiene alguna de esas coronas, también protagonizará el triangular de la nueva “Recopa de Campeones”.