La Bombonera es candidata para recibir la final de la Copa Libertadores 2026.

Tras asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, Boca se ilusiona con que la final del máximo certamen continental se dispute en La Bombonera.

El estadio de Boca, una de las plazas históricas del fútbol sudamericano, aparece entre las alternativas que analiza la Conmebol para albergar el partido decisivo. Aun así, se mantiene como un rumor, ya que no se realizaron inspecciones ni se habló de forma oficial.

Teniendo en cuenta los requisitos exigidos por Conmebol para este tipo de eventos -capacidad mínima, certificación del campo de juego, conectividad, infraestructura y nivel de iluminación-, La Bombonera cumple con todos los parámetros solicitados.

Además, su trayectoria aporta un valor simbólico relevante, ya que es el segundo estadio que más finales de Libertadores albergó (11), todas con Boca como protagonista. La última vez fue en 2018, cuando recibió el partido de ida ante River.

Todas las finales jugadas en La Bombonera

Boca 1-2 Santos (Vuelta – 1963)

Boca 1-0 Cruzeiro (Ida – 1977)

Boca 4-0 Deportivo Cali (Vuelta – 1978)

Boca 0-0 Olimpia (Ida – 1979)

Boca 2-2 Palmeiras (Ida – 2000)

Boca 0 (3) – 0 (1) Cruz Azul (Vuelta – 2001)

Boca 2-0 Santos (Ida – 2003)

Boca 0-0 Once Caldas (Ida – 2004)

Boca 3-0 Gremio (Ida – 2007)

Boca 1-1 Corinthians (Ida – 2012)

Boca 2-2 River (Ida – 2018)

Por ahora, la posibilidad se mantiene en análisis, mientras Conmebol avanza con la evaluación de sedes y Boca aguarda expectante una definición que podría marcar un hecho histórico para el club y para el fútbol sudamericano. (Con información de Noticias Argentinas)