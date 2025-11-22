TC Pick Up: Gianini logró su 2ª “pole” consecutiva y Werner fue tercero

En la clasificación del TC Pick Up en La Plata, Juan Pablo Gianini se quedó con su 14ª “pole position” y da pelea en la Copa de Oro 2025, escoltado por Todino, Werner y Ebarlín.
Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) fue el protagonista de la clasificación de la 3ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2025 del TC Pick Up, llevada a cabo en el circuito sin chicana del autódromo de La Plata. El tetracampeón se quedó con su 14ª “pole position” en la categoría y la 2ª consecutiva, algo que no lograba desde agosto/septiembre de 2023.
El saltense de 47 años registró un tiempo de 1m26s748 para su mejor vuelta, relegando al segundo puesto a Germán Todino (Toyota Hilux) a solo 0s111. Con los 2 puntos obtenidos por la “pole”, Gianini escaló al 5º puesto en la Copa de Oro, a 28 unidades del líder Agustín Canapino (Chevrolet S10), con 115,5 puntos aún en juego.
“Hemos hecho una buena clasificación, salió una buena vuelta, y aunque nos falta mejorar un poquito, estamos bien. El equipo me entregó una gran camioneta. Estamos vivos y este funcionamiento es clave para seguir dando pelea. Necesitamos descontar, algo que no pudimos hacer pese a que también habíamos hecho la pole”, señaló Gianini en Campeones Radio, destacando el nivel de su equipo y la importancia de mantener el rendimiento.
Todino y Werner mantienen la lucha
Germán Todino, otra de las figuras del TC Pick Up, quedó nuevamente en el 2º puesto por tercera vez en la temporada, tras La Plata en la 5ª fecha y Paraná en la 8ª. “Fue una muy buena clasificación. No estábamos bien en los entrenamientos, pero para la clasificación, con todos en igualdad de condiciones y gomas nuevas, me tenía confianza. Estamos bien en el campeonato y clasificamos adelante de Canapino y de Werner”, afirmó Todino, quien busca su primera victoria en la categoría.
Mariano Werner (Toyota Hilux) finalizó 3º, manteniendo su racha de estar entre los 4 mejores en la clasificación de las 10 fechas del campeonato 2025. “Fue una buena clasificación para nosotros, aunque uno siempre quiere más. Había para poquito más en el parcial 3…”, comentó el piloto del Coiro Competición, que marcha 2º en la Copa de Oro, a 10,5 puntos de Canapino.
Juan José Ebarlín (Toyota Hilux), por su parte, se ubicó 4º a 0s452 de Gianini y confirmó su consistencia al quedar entre los cinco más veloces en cinco de las últimas seis fechas. El líder de la Copa de Oro, Agustín Canapino (Chevrolet S10), completó los cinco primeros de la clasificación a 0s476 de la pole.
Series y expectativas para la carrera
Mañana se disputarán las series del TC Pick Up, con Juan Pablo Gianini y Mariano Werner largando adelante en la primera batería a partir de las 9:15. La segunda batería comenzará a las 9:40 y contará con Germán Todino y Juan José Ebarlín en las posiciones de privilegio.
Con esta pole, Gianini reafirma su competitividad y mantiene viva la esperanza de descontar puntos en la lucha por el título, mientras que Todino, Werner y Ebarlín buscan dar pelea y alcanzar su primer triunfo en la temporada. El TC Pick Up promete emociones y una definición intensa en la anteúltima fecha de la Copa de Oro 2025 en La Plata. (Con información de Campeones)