Se confirmó la lesión de Lisandro Martínez: estará varios meses sin jugar

Se confirmó lo que nadie quería escuchar sobre la grave lesión que sufrió Lisandro Martínez a los 30 minutos del segundo tiempo en la derrota del Manchester United por 2 a 0 ante Crystal Palace en la Premier League. El defensor argentino padece una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda.

Tras realizarle estudios médicos, el club confirmó que la lesión es de gran gravedad, tal como había anticipado Ruben Amorim después del partido. Según informes, se espera a que la inflamación en la rodilla disminuya antes de proceder con la cirugía, que iniciará un proceso de recuperación que se estima durará alrededor de 8 meses. La lesión ocurrió cuando Martínez intentó disputar una pelota con Ismaila Sarr, pisó mal con su pierna izquierda y terminó cayendo al suelo.

Esta noticia también es un golpe para Lionel Scaloni, quien ahora deberá encontrar un reemplazo para Lisandro Martínez de cara a los próximos partidos de la Selección Argentina contra Uruguay y Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. (Con información de Crónica)

Lisandro Martinez injury looks bad, man. He was just getting back in form 💔 pic.twitter.com/BQGclB9upk