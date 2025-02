El entrerriano Lisandro Martínez se hace estudios médicos por su lesión

El defensor argentino Lisandro Martínez se somete pruebas este lunes para conocer el alcance de la lesión de rodilla que se produjo en la derrota del Manchester United contra Crystal Palace.

Licha, una pieza clave de la Selección que conduce Lionel Scaloni, hizo un mal movimiento en la rodilla derecha a ocho minutos del final del partido por la Premier League y tuvo que marcharse del campo en camilla.

"Creo que es una lesión seria"

"Veremos en los próximos días, pero creo que es una lesión seria. No solo es un gran jugador, es una gran personalidad en el vestuario. Estamos aquí para ayudarle en un momento tan difícil", dijo su entrenador, Rúben Amorim. El ex Newell's y Defensa y Justicia pasará pruebas este lunes y se conocerá el alcance exacto de la lesión que sufre.

Desde su llegada al Manchester United luego mostrar su calidad y prestancia en Ajax de Países Bajos, Martínez sufrió varias dolencias que le impidieron tener continuidad en los Diablos Rojos.

Primero fue una lesión del metatarso que tuvo en abril de 2023 y que lo hizo estar fuera casi tres meses. Luego llegó otra lesión en el pie en septiembre de 2023 que más de cien días inactivo y finalmente un problema en la rodilla en febrero del año pasado que lo apartó dos meses de la competición.

Sufre Argentina por Licha Martínez

El campeón del mundo tendrá que encarar la doble fecha más brava de todas las Eliminatorias en marzo: primero Uruguay en Montevideo (21/3) y luego Brasil en el Monumental (25/3), en busca de sellar la clasificación al Mundial 2026. Y puede hacerlo sin dos piezas claves de la defensa.

Por ahora sin la vuelta de Cristian Romero en Tottenham (se desgarró en diciembre), el DT tendría tres variantes de características parecidas a Lisandro -zurdos, principalmente-. Es que, a la espera de los estudios, se presume que el central del Manchester United estará un largo tiempo de baja. La principal, se cae de maduro, es Nicolás Otamendi. A los 36, sigue como una opción primordial. Sin ir más lejos, en los últimos cinco partidos por Eliminatorias en los que faltó Licha, fue el hombre de Benfica quién se paró de número seis.

Otro que ha sido convocado por Scaloni como relevo para ese rol es Facundo Medina. El de Lens, con el plus de poder jugar también como lateral izquierdo, un puesto en el que Argentina ha sufrido ante bajas de Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña. Y sino, no sería descabellada una oportunidad para Valentín Gómez, la joya que Vélez vendió finalmente al Udinese italiano. Otro de buen pie izquierdo, a los 21 años mostró condiciones de sobra en el último campeón del fútbol argentino, además de las selecciones juveniles. También zurdo, con llamados varios y poco rodaje en la celeste y blanca está Marcos Senesi, importante en el Bournemouth que se ilusiona con las copas en la Premier League, pero está operado del cuádriceps y no juega desde noviembre. (Con información de EFE y TyC Sports)