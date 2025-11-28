 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Rubén Forestello firma esta tarde su contrato como nuevo DT de Patronato

28 de Noviembre de 2025
El Yagui vuelve a dirigir a Patronato
El Yagui vuelve a dirigir a Patronato

Tras su experiencia en la temporada 2016/17, el "Yagui" regresa a Patrón. Rubén Forestello sellará en la tarde de este viernes su vínculo con el Club Atlético Patronato.

Elonce pudo saber que en horas de la tarde de este viernes, Rubén Darío Forestello sellará su vínculo con el Club Atlético Patronato y será el nuevo DT del rojinegro.

 

El “Yagui” ya tuvo una experiencia en Villa Sarmiento durante la temporada 2016/2017 y encarará una nueva etapa buscando el ansiado ascenso en el fútbol argentino.

 

Esta semana Forestello mantuvo una reunión en un hotel céntrico de Paraná con las autoridades de Patronato y el acuerdo quedó prácticamente sellado. Fueron parte de ese encuentro, el presidente rojinegro, Adrián Bruffal; el vicepresidente, Dante Molina; además de Julio Gea Sánchez (tesorero) y Gustavo Abdala (gerente).

 

Con ese escenario, el Yagui prepara su desembarco en el Rojinegro y, una década después, volverá a sentarse en el banco de suplentes del conjunto paranaense. Su posible retorno genera expectativa en la dirigencia y en parte de la hinchada, que recuerda su paso anterior.

 

Rubén Forestello era el apuntado por Temperley para comandar al primer equipo en la próxima temporada de la Primera Nacional. Sin embargo, cuando estaba todo encaminado para la renovación, el DT dio marcha atrás y le dijo que “no” al Gasolero para sellar su retorno a la capital entrerriana y volver a dirigir al Patrón de Entre Ríos. La firma del contrato será este viernes a las 18. Elonce.com

Ruben Forestello DT Patronato firma
