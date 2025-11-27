Forestello quedó a un paso de volver a Patronato tras reunirse con la dirigencia.

Forestello quedó a un paso de volver a Patronato tras reunirse con la dirigencia. La decisión está a horas de ser oficializada: El "Yagui" regresa a Patrón, tras su experiencia en la temporada 2016/17. Si no surgen inconvenientes de último momento, el experimentado entrenador llegará por su segundo ciclo en Villa Sarmiento.

Tras una reunión concretada este miércoles en un hotel céntrico de Paraná, el acuerdo quedó prácticamente sellado. El DT estuvo junto al presidente rojinegro, Adrián Bruffal; el vicepresidente, Dante Molina; además de Julio Gea Sánchez (tesorero) y Gustavo Abdala (gerente).

También se destacó la presencia de Marcelo Candia, DT del Selectivo liguista, quien llevó un informe detallado sobre las inferiores rojinegras, da cuenta La Fiesta del Fútbol. Su aporte formó parte del análisis general del plantel con vistas a la nueva etapa.

Desde que se estancaron las negociaciones con Luis García, el otro gran candidato, todas las miradas se enfocaron en el ex Temperley. Forestello dirigió al Gasolero durante esta temporada 2025 y estuvo cerca de renovar, algo que finalmente no ocurrió.

Con ese escenario, el Yagui prepara su desembarco en el Rojinegro y, una década después, volverá a sentarse en el banco de suplentes del conjunto paranaense. Su posible retorno generó expectativa en la dirigencia y en parte de la hinchada, que recuerda su paso anterior.

Noche en Paraná y firma del contrato

Rubén Forestello decidió permanecer este miércoles a la noche en la capital entrerriana y no regresar a Rafaela, donde reside. El entrenador se quedará hasta este jueves, día en el que firmará su vínculo con Patronato para luego retornar a su hogar.

La segunda etapa de Rubén Darío Forestello en Patronato comenzará formalmente el lunes, cuando vuelva a ponerse al frente del plantel profesional en Villa Sarmiento. Su regreso marcará un nuevo capítulo en la historia reciente del club.