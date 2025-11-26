Forestello negocia su regreso a Patronato y aseguran que las charlas "van bien"

El entrenador confirmó que mantiene conversaciones con la dirigencia para iniciar un segundo ciclo en el club. Buscan cerrar el acuerdo en los próximos días mientras el plantel espera definiciones sobre su futuro.
Rubén Darío Forestello fue de los primeros apuntados y contactados como nuevo director técnico del primer equipo de Patronato, aunque su situación con Temperley estiró las conversaciones.
Ahora, lejos del “Gasolero” y despejados los rumores que lo vincularon a San Martín de San Juan, donde no estuvo en los planes, comenzó a perfilarse un segundo ciclo en Patronato con el “Yagui”. Según Mirador Entre Ríos, el DT y la dirigencia de Patrón están negociando. Así lo dejó en claro el conductor táctico de 54 años al ratificar la versión y afirmar que las charlas “van bien”.
Si bien no hay plazos establecidos, ambas partes buscan llegar a un acuerdo para reencontrarse tras ocho años y varios coqueteos y llamados o sondeos previos. En calle Grella intentarán tener técnico la semana entrante, según confirmó dicho medio. Mientras, el conductor táctico charla para intentar que los integrantes de su cuerpo técnico también lo sigan a Paraná.
En su paso por Villa Sarmiento entre 2016 y 2017, sumó un total de 47 partidos, con 13 triunfos, 15 igualdades y 17 derrotas entre el Torneo Transición, Copa Argentina y Torneo largo (anual), en ambos logró conseguir la permanencia en la máxima categoría.
El plantel a la espera
Desde hace varias semanas el plantel profesional se mueve en La Capillita bajo las ordenes de Exequiel Paoloni, cumpliendo con su contrato, realizando tareas físicas y actividades con pelota.
Desde hace un tiempo, tomaron la decisión de no hablar con la prensa hasta que se defina al entrenador y, por consiguiente, su futuro, teniendo en cuenta que a muchos jugadores les vence su vínculo a finales del mes entrante y su situación estaría ligada al DT que llegue.