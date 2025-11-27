El presidente de Patronato explicó por qué se apoyó a Tapia: “que los clubes sean de las familias”

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica difundió un comunicado en el que expresó públicamente su respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la conducción de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

La postura surgió en una semana marcada por tensiones dirigenciales tras el conflicto entre el mandatario de la AFA y Estudiantes de La Plata, lo que generó fuertes debates entre hinchas y actores del fútbol nacional.

En diálogo con Elonce, el presidente de Patronato, Adrián Bruffal, explicó los motivos que impulsaron a la entidad rojinegra a fijar su posición. Señaló que el mensaje buscó reafirmar un principio institucional: la defensa del modelo asociativo y la vida democrática en los clubes argentinos.

“Creemos en los clubes de los hinchas”

Bruffal remarcó que el apoyo no se trató únicamente de una adhesión personal hacia el presidente de la AFA, sino de un pronunciamiento a favor de un sistema de conducción basado en la participación social.

“Es la democracia en los clubes, nosotros no creemos en que los clubes sean sociedad anónima, sino que creemos que los clubes sean de los hinchas, de la familia, de la participación y no que tenga un dueño específico”, afirmó el dirigente.

El comunicado de Patronato sostuvo que la conducción actual de la AFA demostró “un compromiso incansable con la integridad, el crecimiento y la inclusión en el fútbol argentino”. Al respecto, se destacó que la institución madre del fútbol nacional promovió políticas que fortalecieron a todas las entidades “sin distinciones”, lo que motivó el acompañamiento formal del club entrerriano.

“El comunicado es para el fútbol argentino”

El dirigente subrayó que la declaración publicada esta semana buscó transmitir un mensaje más amplio. “Si bien el comunicado es para el presidente actual de AFA, Claudio Tapia, también es para la AFA y para el fútbol argentino en general”, sostuvo Bruffal a Elonce.

Consultado sobre el malestar manifestado por algunos hinchas en redes sociales, el presidente del club reconoció que comprendía la reacción, aunque insistió en la necesidad de priorizar la defensa del sistema asociativo por encima de diferencias circunstanciales.

“Entiendo, pero creo que defender los clubes está por encima de cualquier otra cuestión del hincha. Porque lo que tenemos que defender es que los clubes sigan existiendo, que exista la democracia en los clubes y la cuestión social en los clubes de toda Argentina”, subrayó.

Debate nacional: sociedades anónimas vs. clubes sociales

El respaldo de Patronato se inscribe en un contexto de creciente tensión entre quienes impulsan la posibilidad de que las entidades deportivas se transformen en sociedades anónimas y quienes sostienen el tradicional modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. La postura de la institución paranaense, expresada por Bruffal, se alineó con este último sector.

“Nosotros no estamos absolutamente en nada de acuerdo en que los clubes sean sociedades anónimas”, reafirmó el presidente.