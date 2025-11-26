 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes Tras los cruces y polémicas

Claudio Tapia aseguró que le quedan “muchos años más” como presidente de AFA

En medio de las críticas a su gestión, el mandatario del fútbol argentino adelantó que seguirá al frente del ente. “Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara”, afirmó Chiqui Tapia.

26 de Noviembre de 2025
Tapia dirige la AFA desde 2017.
Tapia dirige la AFA desde 2017. Foto: (Agencia NA).

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ´Chiqui´ Tapia, aseguró que le quedan “muchos años más” en el cargo, en medio de las críticas hacia su gestión.

 

Sin lugar a dudas, las últimas dos semanas en el fútbol argentino aumentaron a mansalva las críticas a la gestión de Claudio Tapia que inició en 2017. Polémicas en el reducido de la Primera Nacional, lo propio en la Liga Profesional y un insólito título de campeón otorgado a Rosario Central en las oficinas de AFA hicieron que Tapia quede nuevamente bajo la lupa.

Este miércoles en los Premios Alumni, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de la AFA declaró: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en casi 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera, las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara".

 

“Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que, los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino que hacen un esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad”, agregó.

 

Además, en medio de aplausos de sus pares, Tapia concluyó apuntando al presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón: “Hay algunos que por ahí se olvidan, que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido y que, porque no ganó Huracán y no ganó Belgrano de Córdoba, clasificaron y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo”, puntualizó el presidente de AFA. (Fuente: NA).

Temas:

AFA Fútbol Argentino Estudiantes de La Plata
