Patronato expresó su respaldo a la AFA y al liderazgo de Claudio “Chiqui” Tapia.

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica manifestó públicamente su respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la conducción de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. A través de un comunicado, la entidad destacó su apoyo “firme y categórico” a la actual gestión.

Desde la institución remarcaron que la administración encabezada por Tapia demostró “un compromiso incansable con la integridad, el ejercicio democrático en los clubes, el crecimiento y la inclusión en el fútbol argentino”. En esa línea, valoraron que la conducción de AFA fortaleció la estructura institucional del deporte y promovió el desarrollo de todas las entidades, “sin distinciones”.

En otro tramo del mensaje, la entidad rechazó “cualquier intento de dividir, desestabilizar o impulsar procesos de privatización que atenten contra la esencia solidaria y participativa del fútbol argentino”. La dirigencia defendió el modelo asociativo y democrático que rige en el país, así como el derecho de cada club a tener participación activa en las decisiones que definirán el futuro del fútbol nacional.

La comisión directiva sostuvo que la preservación del sistema actual es fundamental para mantener la identidad del deporte y garantizar la representación de todas las instituciones.

Finalmente, Patronato ratificó su acompañamiento a la AFA y al liderazgo de Claudio “Chiqui” Tapia, convencido de que “este camino es el que mejor representa los valores y la identidad del fútbol de nuestro país”. El comunicado cerró con una consigna en defensa del esquema democrático del deporte: “¡Que vivan los clubes democráticos, que viva el Fútbol Argentino!”.

El comunicado

La Comisión Directiva del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica expresa de manera firme y categórica su respaldo a la Asociación del Fútbol Argentino y a la conducción del presidente @tapiachiqui

Reafirmamos nuestro apoyo a una gestión que ha demostrado un compromiso incansable con la integridad, el ejercicio democrático en los clubes, el crecimiento y la inclusión en el fútbol argentino, fortaleciendo la estructura institucional de nuestro deporte y promoviendo el desarrollo de todos los clubes, sin distinciones.

Asimismo, rechazamos cualquier intento de dividir, desestabilizar o impulsar procesos de privatización que atenten contra la esencia solidaria y participativa del fútbol argentino. Defendemos el modelo asociativo, democrático y el derecho de cada institución a formar parte activa de las decisiones que determinan el futuro de nuestro fútbol.

El Club Atlético Patronato ratifica su acompañamiento a la AFA y al liderazgo de Claudio “Chiqui” Tapia, convencidos de que este camino es el que mejor representa los valores y la identidad del fútbol de nuestro país.

¡Que vivan los clubes democráticos, que viva el Fútbol Argentino!