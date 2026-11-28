River Plate tendrá tres modificaciones en el equipo titular para visitar a Instituto este sábado, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Foto: Ariel Carreras

La principal novedad pasa por la delantera: Sebastián Driussi ocupará el lugar de Lucas Beltrán, quien finalmente comenzará el encuentro en el banco de suplentes. El cambio se definió a último momento y responde a la decisión del cuerpo técnico de no arriesgar al delantero, que arrastraba una molestia en el tobillo derecho.

El partido minuto a minuto

33 minutos: River Plate falló el segundo abajo del arco

Ángel Correa pisó el área, llegó hasta el fondo y lanzó un centro atrás para Gonzalo Montiel en el área chica, pero Cachete no alcanzó a desviar la pelota con dirección al arco.

Foto: Ariel Carreras

23 minutos: primera intervención de Beltrán

El arquero de la Banda se impuso en un mano a mano con mucha solvencia frente a Jonás Acevedo.

18 minutos: nuevo intento del Millonario

Ángel Correa abrió su pie derecho para ensayar un disparo que se perdió cerca del arco rival.

16 MINUTOS: ¡DRIUSSI FALLÓ EL PENAL!

El delantero estrelló su remate en el palo.

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14 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima por una evidente mano de Leonel Mosevich en el área.

12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Un remate de Santiago Espíndola desde lejos forzó un endeble despeje de Marcos Ledesma hacia el medio y, en el rebote, Gonzalo Montiel lo fusiló con un derechazo a la red para sellar el 1-0 en Alta Córdoba.

¡CACHE ESTUVO ATENTO Y LA MANDÓ A GUARDAR! Ledesma dio un rebote largo tras el remate de Espíndola y Montiel aprovechó para poner el 1-0 de River vs. Instituto. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/LGbsCpwsth — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

3 minutos: Fernando Alarcón, amonestado

El defensor recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción sobre Driussi.

2 minutos: River Plate tuvo el primer ataque

Sebastián Driussi cabeceó en soledad dentro del área chica y la pelota se perdió al lado del palo izquierdo de Marcos Ledesma.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Los otros cambios en la formación de River

La segunda modificación será en el lateral izquierdo. Francisco Ortega ingresará por Marcos Acuña, quien tampoco estará entre los titulares debido a una molestia muscular en el aductor izquierdo. El defensor ocupará un lugar entre los relevos.

En tanto, Gonzalo Montiel regresará al equipo inicial en reemplazo de Giovanni González. El lateral cumplió las dos fechas de suspensión que recibió tras su expulsión en el Superclásico frente a Boca y quedó habilitado para volver.

De esta manera, Ponzio decidió realizar tres variantes respecto del equipo que derrotó 3 a 1 a Lanús en los octavos de final.

La formación de River ante Instituto

El equipo del Millonario saldrá a la cancha con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Por su parte, Lucas Beltrán y Marcos Acuña aguardarán su oportunidad desde el banco de suplentes.

El encuentro comenzará a las 22 y será dirigido por Nazareno Arasa, con transmisión de ESPN Premium. River buscará conseguir la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura y continuar en carrera por el título.