Regata del Día del Periodista: el Club Náutico Paraná reprogramó la competencia por mal clima

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional regata del Día del Periodista organizada por el Club Náutico Paraná fue reprogramada debido al pronóstico climático desfavorable. La competencia, que reúne a periodistas y navegantes en una experiencia conjunta, se realizará finalmente el sábado 13 a las 14.
La regata del Día del Periodista impulsada por el Club Náutico Paraná, que estaba prevista para mañana, debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas adversas. La actividad, que propone una experiencia de navegación compartida entre periodistas y deportistas, se trasladó al sábado 13 a las 14.
Así lo confirmó a Elonce Vanina Martínez, integrante del equipo organizador, quien explicó que el pronóstico no era favorable para el desarrollo de la competencia. “El pronóstico es bastante malo, podemos decir desalentador”, señaló.
La propuesta nació el año pasado con el objetivo de homenajear a los periodistas en su día, permitiéndoles vivir en primera persona la experiencia de navegar en velero junto a equipos del club.
Una experiencia deportiva y de integración
Martínez recordó que la primera edición fue altamente participativa, incluso con condiciones climáticas adversas. “Creo que hubo 17 barcos y 17 periodistas. Largamos con muy poco viento, pero fue una jornada muy linda”, destacó.
La regata se desarrolla en veleros cabinados donde el motor se apaga minutos antes de la largada, quedando la navegación a merced del viento y la corriente del río Paraná, lo que convierte la experiencia en un desafío técnico y recreativo.
“Es una regata de vela, el motor se apaga y a partir de ahí nos ayuda el viento, la correntada y el ingenio también”, explicó la organizadora.
Reprogramación y expectativas para el 13 de junio
Ante la previsión de lluvias y poco viento, el club decidió postergar la actividad para garantizar una mejor experiencia. “No es una jornada alentadora, entonces dijimos: lo hacemos la semana que viene”, señaló Martínez.
La nueva fecha será el sábado 13 a las 14, y la inscripción continúa abierta tanto para periodistas como para embarcaciones participantes.
“Los esperamos, sigue abierta la inscripción”, remarcó la integrante del Club Náutico Paraná.
El espíritu del evento y la participación periodística
La regata incluye un sistema de competencia donde se disputa la Copa Challenger, cuyo nombre del barco ganador y del periodista participante queda registrado en la historia del certamen.
“Va con el nombre del barco ganador y el del periodista que lo tripuló”, explicó Martínez.
El evento también busca fortalecer el vínculo entre el deporte náutico y la comunidad periodística local, promoviendo la difusión de la actividad en el río Paraná.
Con la reprogramación confirmada, el Club Náutico Paraná espera una mayor participación y mejores condiciones climáticas para la segunda edición de esta particular regata que combina deporte, homenaje y experiencia compartida.