Patronato visita a Racing de Córdoba con la misión de sumar de visitante

Patronato, desde las 18, visita a Racing de Córdoba en Nueva Italia, por la fecha 30 de la Zona A en la Primera Nacional.
El objetivo está claro: sostener la seguidilla de tres encuentros sin caídas. El desafío en Córdoba se presenta como una oportunidad para consolidar la recuperación futbolística y acercarse un poco más a la meta del Reducido.
Cómo llegan
De cara al duelo en la capital cordobesa, Gabriel Gómez analiza una variante respecto al último partido en el Grella. El ingreso de Maximiliano Rueda en la mitad de la cancha, en lugar de Julián Marcioni, aparece como la principal novedad. El volante podría regresar al banco de suplentes.
Si bien el entrenador también probó al paranaense como lateral derecho, Gonzalo Asís no correría riesgo y seguiría en la defensa. En ese sector, Patronato continúa sin contar con Emanuel Moreno, que todavía se recupera de su lesión.
📋 Los 20 que viajaron a Córdoba para enfrentar mañana a Racing por la fecha 30 de la Primera Nacional#VamosPatrón 🔴⚫️💪🏾 https://t.co/yAlZQlceh7 pic.twitter.com/UMpKaOwrnn— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) September 6, 2025
Del otro lado, Racing llega urgido por un triunfo que le permita descontarle puntos al propio Patrón. La Academia busca meterse en zona de Reducido y sabe que el choque ante los entrerrianos es decisivo para sus aspiraciones.
Así, en Córdoba se enfrentarán dos equipos con necesidades distintas pero con la misma urgencia de sumar fuerte en la recta final del campeonato.
Probables formaciones
Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea.
Racing: Álvaro Maslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Francisco Monticelli y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.
Hora: 18
Cancha: Estadio Miguel Sancho
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz