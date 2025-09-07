 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Patronato visita a Racing de Córdoba con la misión de sumar de visitante

El Rojinegro busca estirar a cuatro los partidos sin derrotas para afirmarse en zona de Reducido. Gómez haría un cambio en el once inicial. Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

7 de Septiembre de 2025
Patronato visita a Racing de Córdoba.

Patronato, desde las 18, visita a Racing de Córdoba en Nueva Italia, por la fecha 30 de la Zona A en la Primera Nacional. Elonce transmite en vivo, a través del streaming @eloncecom en youtube y la Radio FM en el 98.7 del dial.

 

El objetivo está claro: sostener la seguidilla de tres encuentros sin caídas. El desafío en Córdoba se presenta como una oportunidad para consolidar la recuperación futbolística y acercarse un poco más a la meta del Reducido.

Cómo llegan

De cara al duelo en la capital cordobesa, Gabriel Gómez analiza una variante respecto al último partido en el Grella. El ingreso de Maximiliano Rueda en la mitad de la cancha, en lugar de Julián Marcioni, aparece como la principal novedad. El volante podría regresar al banco de suplentes.

 

Si bien el entrenador también probó al paranaense como lateral derecho, Gonzalo Asís no correría riesgo y seguiría en la defensa. En ese sector, Patronato continúa sin contar con Emanuel Moreno, que todavía se recupera de su lesión.

Del otro lado, Racing llega urgido por un triunfo que le permita descontarle puntos al propio Patrón. La Academia busca meterse en zona de Reducido y sabe que el choque ante los entrerrianos es decisivo para sus aspiraciones.

 

Así, en Córdoba se enfrentarán dos equipos con necesidades distintas pero con la misma urgencia de sumar fuerte en la recta final del campeonato.

Probables formaciones

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asís, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti e Ian Escobar; Maximiliano Rueda, Santiago Gallucci, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Federico Castro y Alan Bonansea.

 

Racing: Álvaro Maslovski; Raúl Chamorro, Martín Albarracín, Valentín Perales y Gianfranco Ferrero; Tomás Castro, Gonzalo Rostagno, Matías Machado y Sergio González; Francisco Monticelli y Pablo Chavarría. DT: Hernán Medina.

 

Hora: 18

Cancha: Estadio Miguel Sancho

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistentes: Pascual Fernández y Martín Saccone

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Primera Nacional Patronato Racing de Córdoba
Últimas noticias

Noticias destacadas

