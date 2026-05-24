Patronato visita a Güemes con la doble misión de saldar una deuda e ingresar al Reducido

Patronato visitará este domingo a Güemes de Santiago del Estero en la continuidad de la 15ª fecha de la Primera Nacional, Zona B. El encuentro se disputará desde las 18.30 en el estadio Estadio Arturo Jiya Miranda, con arbitraje de Bryan Ferreyra.

Presente alentador de Patronato

El Rojinegro atraviesa un presente alentador. Desde la asunción de Marcelo Candia acumula seis encuentros sin derrotas, con un saldo de tres triunfos y tres empates. La levantada le permitió alejarse de los puestos de descenso y quedar a las puertas de la zona de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027, publicó Uno.

La mejora se sostuvo, principalmente, en la solidez defensiva. Con Candia, Patronato mantuvo la valla invicta en cuatro de los seis partidos disputados y apenas recibió dos goles. En contraste, durante el ciclo de Rubén Forestello había sufrido nueve tantos en siete jornadas. También mostró crecimiento ofensivo: convirtió seis goles en seis fechas, luego de haber marcado solo tres en siete encuentros bajo la conducción anterior.

Una victoria en Santiago del Estero le permitirá al elenco de barrio Villa Sarmiento ingresar, por primera vez en el torneo, dentro de los ocho mejores de la Zona B.

Para este compromiso, el cuerpo técnico introduciría dos variantes respecto al equipo que derrotó 2 a 0 a Chacarita Juniors en el estadio Estadio Presbítero Bartolomé Grella en el capítulo interior. En defensa, Fernando Moreyra y Facundo Heredia disputan el lugar vacante que dejó Gabriel Díaz, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza ante el Funebrero. Además, Joaquín Barolín reemplazará al lesionado Hernán Rivero en la ofensiva.

La delegación entrerriano emprendió viaje rumbo a Santiago del Estero el viernes por la noche. La delegación Rojinegra estuvo conformada por 20 futbolistas. Los intérpretes que formarán parte del material de recambio son el arquero Franco Rivasseau; el defensor Nahuel Genez; los mediocampistas Juan Barinaga, Augusto Picco, Marcos Enrique, Alejo Miró; y los delanteros Renzo Reynaga e Ignacio Giacinti.

Patronato intentará además conseguir su primera victoria en el Jiya Miranda. Allí disputó tres encuentros, con un registro de un empate y dos derrotas.

Nuevo ciclo en Güemes

Del otro lado, Güemes atraviesa un panorama delicado. El Gaucho se encuentra en zona de descenso con 13 unidades, misma cantidad que Quilmes, aunque con peor diferencia de gol (-7 para el Gaucho contra +1 del Cervecero).

El conjunto santiagueño perdió cuatro de sus últimos seis compromisos y llega golpeado tras la dura caída 4 a 1 frente a Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro. Esa derrota derivó en la salida del entrenador Juan Vita. Su lugar fue ocupado por Pablo Guiñazú, quien tendrá su debut oficial esta tarde en el banco del Gaucho.

Para recibir al Rojinegro, Güemes no contará con el defensor Oscar Vanegas ni con el mediocampista Fernando Godoy, expulsado en la última presentación. Tomás Oneto ingresaría en la defensa, mientras que Nicolás Juárez ocuparía el lugar en el mediocampo.

Probables formaciones de Güemes y Patronato

Güemes: Leandro Finochietto; Axel Bordón, Tomás Oneto, Facundo Melilán y Marcelo Benítez; Nicolás Juárez; David Veliz, Santiago Sala, Gianfranco Baier y Milton Gerez; Thomas Amilivia. DT: Pablo Guiñazú

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Moreyra o Heredia; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Valentín Pereyra; Franco Soldano y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia