Nueva edición de la carrera nocturna "Ciudad de Paraná": distancias, inscripciones y cupos

La carrera nocturna "Ciudad de Paraná" tendrá una nueva edición el próximo 21 de febrero y se posiciona como uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del verano en la capital entrerriana. La prueba pedestre será la primera del calendario de carreras de calle del año y volverá a reunir a corredores locales, de la región y visitantes que eligen la localidad para disfrutar la temporada estival.

En diálogo con Elonce, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Juan Arbitelli, explicó que la carrera nocturna en Paraná “ya se ha consolidado y viene creciendo año tras año” y destacó la relevancia del balneario Thompson como epicentro. “Además de quedar hermoso para disfrutar sus playas, también tiene una fuerte impronta deportiva. Fortalecemos esa identidad de nuestra ciudad”, subrayó.

Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli. Foto: Elonce.

Distancias, circuito y participación

La carrera nocturna "Ciudad de Paraná" mantendrá su formato tradicional: 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros competitiva y recreativa. El recorrido partirá desde el Thompson, continuará por la costanera y regresará al balneario, lo que brinda a los corredores un trazado iluminado, seguro y con vistas al río.

El funcionario recalcó que la carrera nocturna en Paraná es abierta a todo público. “No es solo para locales. Muchas familias acompañan y la disfrutan. Esta competencia abre el calendario de carreras de calle en la ciudad”, señaló.

La carrera nocturna "Ciudad de Paraná" mantendrá su formato tradicional. Foto: Municipalidad de Paraná.

Inscripciones, cupos y reglamentación

Las inscripciones para la carrera nocturna en Paraná se habilitarán este viernes 9 de enero en la plataforma carrera.com.ar. Podrán anotarse personas de 16 a 80 años, con certificado médico obligatorio. El cupo inicial será de 2.000 participantes y, una vez completado, se evaluará la ampliación. En ediciones anteriores, la demanda agotó rápidamente los cupos disponibles.

Arbitelli confirmó que cada corredor de la carrera nocturna en Paraná recibirá kit con remera oficial elaborada por una empresa local, buff y elementos identificatorios.

Esta edición incorporará criterios sostenibles: en la llegada habrá dispensers y se invita a los participantes a llevar su botella para reducir residuos. Como novedad, habrá dos modalidades de kit: con remera y sin remera, con costos diferenciados (el más accesible será de 8 mil pesos y el completo 16 mil pesos).