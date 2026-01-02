Más de 150 deportistas de todo el país participarán de la "Batalla de Arqueros" en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El entrenador de arqueros, Fabián Prestofelippo, comentó que se realizará una nueva edición de la "Batalla de Arqueros", un evento que reunirá a más de 150 arqueros de todo el país. El encuentro, que se hará en el Complejo Falta Uno Club, será este sábado.
Según se informó, el evento comenzará a las 16 de este sábado y se extenderá hasta la medianoche.
“Vienen 150 arqueros de todo el país. Es una organización muy compleja recibir gente de Chaco, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, mucho del interior de Santa Fe y de la provincia nuestra. Dado el puesto y la importancia que tiene, es un evento exclusivo para ellos, en donde se llevan todos premios, se llevan un montón de vínculos, se conocen entre ellos y comparten algo más que ir solamente a competir”, mencionó.
“Es hermoso, te demanda como profesional, pero también está bueno porque es un desafío para uno estar a la altura. Siempre trabajé con arqueros, tanto de infantiles como de menores, pero también me han invitado a estar con la reserva de AFA”, explicó a Elonce.
En este contexto, detalló que su trabajo abarca un enfoque integral que va desde la formación técnica hasta los valores que se les transmiten a los jóvenes jugadores. “Se hace un trabajo mancomunado desde reserva hasta abajo, desde todos los ámbitos, de todas las áreas, lo que permite a uno como profesional crecer y vivenciar todas esas experiencias que a uno lo nutren”, dijo.
Uno de los momentos más destacados de su carrera tuvo lugar el año pasado, cuando participó en la New Cup en Rosario, donde tuvo la oportunidad de enfrentarse al Inter de Miami. Lo más sorprendente fue la presencia de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes sorprendieron a todos cuando aparecieron en el partido. "Uno de los invitados fue el Inter de Miami, la categoría 2012, justo donde juega el hijo de Leo Messi, Thiago. No sabía que iban a estar, uno siempre tiene la esperanza de cruzárselo, pero no lo esperaba”.
Asimismo, comentó que "nos agarró a todos de sorpresa porque el partido había iniciado, estaba Thiago con los hermanos, estaba Antonela también. Entonces ahí caímos que jugábamos con el Inter. Y en un momento, arrancado el partido, lo vemos entrar a Leo con Luis Suárez, como dos personas normales. Y la verdad que fue impactante esa humildad y esa naturalidad”.
En cuanto a los próximos objetivos de su carrera, Prestofelippo expresó que su meta para 2026 es seguir creciendo como profesional y ampliar sus conocimientos. “Mi objetivo siempre es seguir aprendiendo. Quien se dedica a enseñar nunca deja de aprender”, dijo.
El entrenador destacó que está trabajando en aprender nuevos idiomas y expandir su formación integral para ofrecer una educación completa a los arqueros. “Estoy aprendiendo todo lo que yo pueda sumar como profesional para brindarle a los arqueros no solamente una formación específica en cuanto al deporte, sino integral, de valores, de darle recursos para la vida, que eso para mí es muy importante. Sabemos que el fútbol por ahí tiene números un poco crueles, entonces es importante como docente no solamente prepararlos para que puedan llegar a jugar el deporte que les gusta, sino para la vida”, comentó.
Al referirse a Emiliano "Dibu" Martínez, el arquero de la selección argentina, Prestofelippo señaló que su historia es un ejemplo de superación y resiliencia. “Fue un arquero que siempre estuvo en un segundo plano, por así decirlo, pero él se propuso, trabajó mucho la salud mental o psicológicamente para estar al primer nivel y lo sostiene hoy con un contexto”, dijo el entrenador.
Además, Prestofelippo hizo hincapié en la importancia de disfrutar de la posición de arquero, señalando que no solo se trata de evitar goles, sino de vivir la experiencia de ser arquero de una manera más positiva. “Eso para nosotros es muy importante. Él también vino a poner el puesto del arquero en escena y darle ese valor, saber que también se puede disfrutar de atajar, que no solamente o si te hacen un gol es tu culpa, sino que el puesto se puede vivir desde otra forma. Es aprender a disfrutarlo porque para nosotros es el mejor puesto del mundo”, manifestó. Elonce.com